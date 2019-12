Das plant die MotoTechnica Oldtimermesse in Augsburg

Zum Einstieg in das neue Jahr 2020 startet in Augsburg die Oldtimermesse MotoTechnica. Für das kommende Jahr – am 11. Januar wird die Messe eröffnet – erwarten die Veranstalter mehrere hundert Teilnehmer. Samt den eigenen Oldtimern. Dabei möchte die MotoTechnca auch bewusst Platz bieten für möglichst viele Fahrzeuge: Bei dem inzwischen traditionellen Winter-Oldtimer-Treffen im Gelände der Messe Augsburg sollen alle Fahrzeuge Einlass finden die einen Hubraum von über 80 Kubikzentimeter haben. Eine weitere Voraussetzung ist natürlich auch das Alter der Fahrzeuge: Wessen Fahrzeug über 30 Jahre alt ist, erhält Einlass, sofern noch Abstellplätze auf dem Gelände vorhanden sind.

Sicherheit auf der Straße ist Thema

Doch neben der Ausstellung zahlreicher Oldtimer, setzt die MotoTechnica auch auf andere Schwerpunkte. Dazu gehören unter anderem die Zukunft von Antriebsmöglichkeiten, sowie auch die Fahrsicherheit. Über ersteres werden unter anderem Stände des TÜV und der Deutschen Verkehrswacht informieren.

Um über die Sicherheit auf den Straßen aufzuklären, werden verschiedene Aktionen gestartet. Dazu gehört beispielsweise ein PKW-Fahrzeugsimulator für Erwachsene. Dieser soll den Fahrer durch mehrere Module ablenken, um brisante Situationen auf der Straße nachzustellen. Zudem simuliert eine sogenannte „Rauschbrille“ das Fahren unter Alkoholeinfluss.

Anlaufstelle für Ersatzteil-Markt

Als „Anlaufstelle Nummer 1“ bezeichnen die MotoTechnica Veranstalter ihren Ersatzteile-Markt. Dieser soll jedoch nicht nur Verkaufsplattform sein. Die Besucher sollen hier eingeladen werden, zu Netzwerken aber auch um Wissen auszutauschen. Themen sollen hier aber neben Autos auch Werkzeuge, Spezial-Literatur und Miniaturmodelle sein. Doch auch Ersatzteile für Motorräder, Mofas, sowie eine Sattlerei für Sitze sollen die Ausstellung auf der Augsburger Messe abrunden.