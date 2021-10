Kragler Immobilien vermittelt Büroräume an Uniklinik

Das Universitätsklinikum Augsburg mietet weitere Flächen in Neusäß. Das wurde nun bekannt gegeben. Die Uniklinik unterzeichnet langfristige Mietverträge für Büroflächen von über 1.000 Quadratmeter in der Augsburger Straße 15 & 20 in Neusäß. Kragler Immobilien verzeichnet hierdurch Vollvermietung beim Büroneubau in der Augsburger Straße 20 und schließt die Standortverlagerung des BMW-Autohauses Drexl + Ziegler sowie damit einhergehende, umfangreiche Nachvermietungen ab.

Die Uniklinik bezieht über 500 Quadratmeter in der Augsburger Straße 15, welche bislang durch das BMW-Autohaus als Büro- und Ausstellungsfläche genutzt wurde, sowie etwa 550 Quadratmeter im Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die exponierte Lage im Zentrum der Stadt Neusäß und geringe Entfernung zur Universitätsklinik waren in Kombination mit den modern ausgestatteten Büroflächen ausschlaggebend für die langfristige Anmietung am Standort, erklärt eine Mitteilung der Kragler Immobilien GmbH.

Die umfangreichen Veränderungen beim BMW-Autohaus am bisherigen Standort in der Augsburger Straße in Neusäß sind durch die Anmietung der Kragler Immobilien GmbH jetzt abgeschlossen. Erhalten bleibt das Stammhaus, welches weiterhin als Anlauf- und Servicestandort fungiert. Das Mini-Autohaus wurde bereits im Jahr 2019 an die Konrad Media Gruppe vermietet, welche den repräsentativen Firmensitz mit verschiedenen Unternehmen aus dem Medien- und Druckbereich bezog. Im Jahr 2020 übernahm Drexl + Ziegler den Standort der Firma Reisacher in der Bergiusstraße, um dort die Aktivitäten zu bündeln und die bisherigen Standorte (Augsburger Straße in Neusäß und Sternodrom Gersthofen) zu verlagern.

Ein Blick ins Innere des neuen Bürogebäudes in Neusäß. Foto: Eckhart Matthäus für KRAGLER Immobilien GmbH

Auf dem Parkplatz des Mini-Autohauses entstand in den vergangenen Monaten ein Büroneubau – angelehnt an das Erscheinungsbild des Mini-Autohauses. Die auf drei Etagen verteilten, etwa 850 Quadratmeter großen Flächen sind mit Abschluss der Bauarbeiten im August 2021 voll vermietet. Die bisherigen Büro- und Ausstellungsflächen im Stammhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden in diesem Zug ebenfalls – deutlich früher als ursprünglich geplant – komplett nachvermietet.