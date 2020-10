Das ist für die Riegele Tracht Nacht im März 2021 geplant

Aufgrund eines Brandes in der Biermanufaktur und der weiterhin unsicheren Lage bezüglich der Covid-19 Pandemie wird die Riegele Tracht Nacht nochmals verschoben. Denn dem Veranstalter sei besonders wichtig die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung, Mitarbeiter und Gäste zu schützen. Nachdem der Zuspruch jedoch auch in der jetzigen Corona-Phase so hoch sei, werde der reguläre Termin im Frühjahr 2021 angestrebt. „Es gilt dann zu prüfen, ob die Situation in Augsburg es zulässt das Trachtenevent mit langer Tradition durchzuführen“, betont Fabian Lohr.

Das sind die Sponsoren

Das Event ist seit mehreren Jahren jedes Mal ausverkauft. Auch dieses Jahr behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit. Alternativ können diese an den Vorverkaufsstellen oder direkt bei der pro air Medienagentur am Königsplatz zurückgegeben werden. Die Sponsoren sind der Namenspatron und Gastgeber die Riegele BrauWelt, Moser Trachten, TRENDYone, Jungbauten, Metzgerei Reich und Autohaus Reisacher.

Dieses Programm ist geplant

Im März treffen sich Bayerisch-Schwabens Dirndl-Madln und Lederhosen-Burschn in der Riegele Bier-Manufaktur in der Frölichstraße. Das Programm wird mit Radio Fantasy und der offiziellen Riegele Tracht Nacht Partyband, den Brugger Buam, gestaltet. Außerdem ist der Tracht Nacht DJ mit an Bord, der bis in die frühen Morgenstunden für Partystimmung mit Bierspielen und fetziger Musik einheizen soll.

Vorverkauf ab Ende Februar

Bei Tischreservierungen gibt es pro Tisch das Tracht Nacht Brotzeitbrettl und zwei Halbe Bier je Person dazu. Im Ticketshop und ab Ende Februar an den Vorverkaufsstellen kann das „Bier & Sau Duo“ für nur 10,00 Euro statt 11,70 Euro reserviert werden. Ein weiteres kulinarisches Highlight sollen die leckeren Riesenbrezen sein. Erster Einlass zur Riegele Tracht Nacht ist ab 19:30 Uhr für alle Gäste mit priorisiertem Zutritt, der zweite Einlass startet um 21:00 Uhr. Es herrscht freie Platzwahl, jedoch ohne Sitzplatzanspruch. Mit dem Frühstarter-Ticket haben Gäste wohl die beste Chance auf den Sitzplatz ihrer Wahl.

Zudem gibt´s obendrein noch persönlich von Fabian Lohr, Veranstalter und Geschäftsführer der pro air Medienagentur Augsburg, unterstützt von Hausherrn Sebastian Priller und Medienpartner Jürgen Windisch von der TRENDYone ein bayrisches „Grias-di-Getränk“ gratis.