Das ist für das Augsburger Friedenfest 2022 geplant

Augsburger Feiertag

Archivbild. Hunderte Menschen kommen am Friedensfest auf dem Rathausplatz zusammen. Foto: Christian Menkel

Am 8. August zeigt sich Augsburg wie jedes Jahr im Zeichen des Friedens. Wie das Rahmenprogramm des städtischen Friedensfestes in seiner Abschlusswoche gestaltet wurde.

Nach zwei Jahren Pause lädt die Friedensstadt Augsburg am 8. August wieder Bürger sowie Gäste der Stadt zur großen Friedenstafel auf dem Rathausplatz ein. Der Austausch von mitgebrachten Speisen und Getränken, das Kennenlernen und die Begegnung mit den Tischnachbarn stehen damit wieder an. Dies soll das gelebte friedliche und gleichberechtigte Miteinander symbolisieren. Das wird aber nur ein Teil des umfassenden Rahmenprogramms zum Friedensfest. Bis zum krönenden Abschluss am 8. August sind vielfältige Formate wie Gespräche, Konzerte und Ausstellungen geplant.

Das Kulturprogramm des Augsburger Friedensfestes läuft in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammenhalt“. Die Ausstellung der Taskforce Wohnungslosigkeit am 5. und 6. August im Grandhotel Cosmopolis ist Teil der letzten Programmwoche. Sie stellt sich einer der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit: Wo bleiben wir?

Bis zum 8. August gibt es noch die Möglichkeit, das Museum der Liebe im Tiny House auf dem Elias-Holl-Platz zu besuchen. Gleiches gilt Willy-Brandt-Platz beim Taubenschlag im Friedensfest der Frage nachgehen, wem der öffentliche Raum gehört und was Partizipation bedeutet. Über das Friedensfest hinaus läuft die Doppelausstellung zu den schrecklichen Folgen von Krieg in der Halle im Glaspalast.

Den Abschluss des Friedensfestes kann nach zwei Jahren Einschränkungen durch die Pandemie endlich wieder die Hohe Friedenstafel bilden. Am 8. August sind alle zur Großen Friedenstafel auf dem Rathausplatz herzlich eingeladen, ihre mitgebrachten Speisen zu teilen und miteinander in den Austausch zu gehen. Wer an einer Kleinen Friedenstafel Platz nehmen möchte, kann dies ebenfalls am 8. August in Göggingen machen.

Umrahmt wird das Hohe Friedensfest vom Multireligiösen Friedensgebet am 7. August. Ein Ökumenischer Festgottesdienst wird zudem am 8. August in der Basilika St. Ulrich und Afra abgehalten. Die Festpredigt wird die Hauptpastorin und Pröpstin Astrid Kleist aus Hamburg halten.

Kinder können mit ihren Eltern am Hohen Friedensfest in Evangelisch Heilig Kreuz einen festlichen Familiengottesdienst feiern. Außerdem warten auf die Jüngsten und ihre Familien rund 50 Mitmachangebote am 8. August beim Kinderfriedensfest im Augsburger Zoo und im Botanischen Garten. Hier setzen sich die kleinen und großen Besucher spielerisch mit dem Thema „Frieden“ auseinander. Höhepunkte sind das „lebende Peace-Zeichen“ aus einer Menschenkette und der Friedensweg der Religionen.