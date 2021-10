Das ist die neue Geschäftsführung von Composites United e. V.

Mit rund 400 Mitglieder zählt Composites Untited e. V. zu den größten Netzwerken für faserbasierten multimaterialen Leichtbau. Der Verein mit Standort in Augsburg entstand im Jahr 2019 durch die Fusion von Composites e.V. und CFK Valley e.V. Jetzt stellt sich CU in der Spitze neu auf. Zum 30.09.2021 wurde Hauptgeschäftsführer Alexander Gundling in den Ruhestand verabschiedet. „Es war und ist mir ein Anliegen, die immensen Potentiale des carbonfaserbasierten Leichtbaus offenzulegen und anzuwenden. Für das klimaneutrale Wirtschaften der Zukunft ist diese Technologie ein Teil der Lösung“, sagt der 64-jährige zum Abschied.

Der Verein zeigt sich nach seiner Amtszeit dankbar für seine Leistungen auf der Führungsebene. Präsidiumssprecher Prof. Dr. Hubert Jäger blickte daher lobend zurück: „Alexander Gundling hat über 14 Jahre mit seiner Expertise viele grundlegende Impulse gegeben, die Weiterentwicklung des Vereins vorangetrieben sowie die Interessen der CU-Mitglieder auf der politischen Bühne in Berlin nachhaltig vertreten.“ Gundling war mitverantwortlich für die ursprüngliche Gründung des Vereins und übernahm seither die Geschäftsführung.

Die Hauptgeschäftsführung geht nun in die Hände von Dr. Tjark von Reden und Dr. Gunnar Merz über. Ersterer übernimmt den operativen Arbeitsbereich wie Verwaltung, Technologie, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Er ist bereits seit 2014 durch die Gesamtleitung von Mai Carbon, dem bayerischen Spitzencluster, bestens mit CU vertraut. „Mit Dr. von Reden rückt jemand nach, der den Verein, die Mitglieder und die Strukturen seit vielen Jahren bestens kennt“, erklärt Präsidiumssprecher Prof. Dr. Dieter Meiners. Strategische Weiterentwicklung, Internationalisierung, Politik und Lobbying hingegen fällt nun in den Verantwortungsbereich von Dr. Merz.

Zielsetzung der neuen Doppelspitze ist die Effizienz- und Reichweitensteigerung des Vereins. „Hybride Faserverbundwerkstoffe können und werden sich den veränderten Erwartungen und Anforderungen an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung stellen. Hier will ich gemeinsam mit unseren Mitgliedern neue Impulse setzen sowie Innovationen und Lösungsvorschläge im gesellschaftlichen Raum kommunizieren. Daneben darf das Vernetzen unserer Mitglieder natürlich nicht fehlen, wofür wir auch neue Formen und Wege etablieren wollen“, sagt Dr. von Reden. Beide Führungskräfte richteten in ihren Antrittsreden ebenfalls Danksagungen an ihren Vorgänger Alexander Gundling.