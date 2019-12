Das ist der neue Quentia-Geschäftsführer

„Mit der Zukunft auf Du!“: Unter diesem Motto und mit neuer Führung wird die Quentia GmbH aus Gersthofen in das neue Jahr 2020 starten. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass seit dem 25. November 2019 Herr Dr. Thorsten Frie als neuer Geschäftsführer die Leitung der Quentia GmbH übernommen hat“, erklärte vorab Dr. Michael Hofmann, der die Gesellschaft interimistisch geführt und währenddessen neu ausgerichtet hat.

18-jährige Expertise überzeugte Quentia

Thorsten Frie ist ausgebildeter Datenverarbeitungskaufmann. Nach seiner Ausbildung hat er Wirtschaftsinformatik studiert und wurde anschließend in St. Gallen am Institut für Wirtschaftsinformatik promoviert. Er verfügt über eine mehr als 18-jährige Expertise aus IT-Managementpositionen, zuletzt als selbstständiger Unternehmensberater und Interim Manager im IT-Umfeld. „Eine in dieser Funktion kürzlich bei der Quentia durchgeführte Beratung hat uns überzeugt, Herrn Dr. Frie die Aufgabe des Geschäftsführers anzubieten. Wir gewinnen mit ihm eine erfahrene Führungskraft und sind davon überzeugt, dass die Quentia von seiner langjährigen IT-Expertise, sowie seinen Erfahrungen und seiner Kompetenz profitieren wird“, begründete Alessandro Cacciola, Vorstandsvorsitzender der Andreas Schmid Group, die Entscheidung für Frie.

Thorsten Frie: Die Erfolgsgeschichte ausbauen

„Gerne nehme ich diese Herausforderung und Aufgabe an. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team die bisherige Erfolgsgeschichte der Quentia fortzuschreiben und auszubauen“, zeigte sich Thorsten Frie über seine Bestellung zum Geschäftsführer bei Quentia positiv gestimmt. Quentia erklärte, dass sich alle Beteiligten über den Neuzugang freuen würden. Aber auch die künftige Zusammenarbeit innerhalb der Andreas Schmid Group beurteilt das Gersthofer Unternehmen positiv.