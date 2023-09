Das ist der Nachfolger von PCI-CEO Stefan Harder

Personalie

Joachim Straub, neuer Vorsitzender der PCI-Geschäftsführung. Foto: PCI

Der studierte Betriebswirt Stefan Harder war seit 29. Juni 2022 als Interim-CEO bei der PCI Augsburg GmbH tätig. Im Zuge der schrittweisen Integration in den Sika-Konzern verlässt Harder nun planmäßig das Unternehmen zum 30. September 2023. Neuer Vorsitzender der PCI-Geschäftsführung ist Joachim Straub.

„Wir danken Stefan Harder für seine ausgezeichnete Tätigkeit beim Übergang der PCI Augsburg GmbH im Zuge der MBCC-Übernahme durch Sika. Für sei­nen weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, sagt Joachim Straub.

Wer ist Joachim Straub?

Joachim Straub (63, Dipl-Ing. Bauwesen), Head Area D/A/CH für die Sika Gruppe, ist seit 1989 für die Sika tätig und war 15 Jahre Geschäftsführer der Sika Deutschland. In dieser Zeit hat er zum Ausbau des heutigen Unternehmenserfolges der Sika beigetragen und förderte verschiedene Nach­haltigkeitsprojekte und Akquisitionen in der Sika Gruppe, heißt es in einer Mitteilung.

„Mit Joachim Straub als neuem CEO der PCI Augsburg GmbH gehen wir einen weiteren Schritt der Integration des Unternehmens in die Sika. Joachim Straub ist ein sehr erfahrener Manager, der während seiner 15-jährigen Amtszeit als Geschäftsführer der Sika Deutschland kontinuierliches Wachstum und Profita­bilität erzielte“, so Thomas Hasler, CEO von Sika.

PCI erwirtschaftet 350 Millionen Euro Jahresumsatz

Die PCI Augsburg GmbH, seit Anfang Mai 2023 Teil der Sika, zählt zu den führenden Herstellern bauchemischer Produkte in Deutschland mit rund 1.150 Mitarbeitern und knapp 350 Millionen Euro Umsatz.