Elf neue Azubis starten Ausbildung bei PCI Augsburg

Ausbildungsstart

Insgesamt elf neue Azubis beginnen 2023 ihre Ausbildung bei der PCI Augsburg GmbH, im Bild die Auszubildenden am PCI-Hauptsitz in Augsburg. Foto: PCI Augsburg GmbH

Traditionell startet das neue Ausbildungsjahr der PCI Augsburg GmbH an den Standorten Augsburg und Wittenberg alljährlich am 01. September, in Hamm bereits am 01. August. In diesem Jahr heißen PCI insgesamt elf neue Auszubil­dende herzlich willkommen und wünscht ihnen eine erfolgreiche Ausbildungs­zeit. Neun der Azubis beginnen ihre Ausbildung am PCI-Hauptsitz in Augsburg, jeweils ein Azubi an den Standorten Hamm und Wittenberg.

PCI Augsburg bildet seit über 50 Jahren aus

In der Einführungswoche erwartet die Azubis ein Einführungsprogramm mit Informationen rund um ihre Ausbildung bei der PCI sowie eine Werksführung, außerdem lernen sie die anderen Azubis, die Jugendvertreter und die Ausbil­der kennen. Die PCI Augsburg GmbH bildet seit über 50 Jahren aus. In den Anfangsjahren umfasste dies die Bereiche Chemielaboranten und Industriekaufleute, später erweiterte sich die Anzahl der Berufsbilder stetig und umfasst heute Industrie­kaufmann, Chemielaborant, Chemikant, Produktionsfachkraft Che­mie, Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik sowie Mechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik.

Neue Azubis für 2024 gesucht

Die Übernahmequote der Azubis liegt bei der PCI Augsburg bei 75 Prozent. Laut dem Unternehmen haben erfolgreiche Absolventen nach ihrer Ausbildung gute Entwicklungschancen bei einer Übernahme. Das Unternehmen ist IHK-Ausbildungsbetrieb und erhielt 2019, 2020 und 2021 das Prädikat „Hier wurde ein Einser-Azubi ausgebildet“. Auch für das kommende Jahr 2024 sucht PCI nach neuen Auszubildenden.