Das hat der Neue an der Spitze der City-Galerie Augsburg vor

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Mit der Corona-Krise starteten Sie hier zu ungewöhnlichen Zeiten. Wie geht es der City Galerie mit den Beschränkungen gerade? Wie wirkt sich die Krise auf das Center aus?

Mittlerweile haben wir uns eingespielt und die Prozesse mit der Überwachung der Besuchermengen im Center funktionieren genauso wie regelmäßiges Auffüllen der Desinfektionsbehälter. Auch seitens der Mieter ist man gut auf die Situation eingestellt – aber es sind eben nach wie vor weniger Kunden da – da durch Abstands- und Personenbegrenzung nicht ausreichend Kunden die Läden besuchen dürfen. Das ist für unsere Mieter natürlich eine herausfordernde Situation. Aber wir stellen erfreulicherweise auch fest, dass die Kunden Schritt für Schritt zurückkommen.

Sie wechselten von München nach Augsburg. Was reizt Sie am Standort in der Fuggerstadt?

Axel Haug: Hier bin ich meine ersten beruflichen Schritte vor 20 Jahren gegangen – und es sollen jetzt noch nicht die letzten sein. Es ist schön wieder in Augsburg zu sein. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt. Ich komme aus der größten Mall in München – und darf jetzt in die größte Mall in Bayrisch-Schwaben. Wunderbar.

Was ist Ihnen als Center-Manager wichtig in Ihrem „Haus“?

Guten Kontakt und Austausch mit unseren Mietern pflegen. Den Kunden ein offenes und attraktives Haus und ein Erlebnis bieten – auch wenn das aktuell etwas schwierig ist. Den Stil des Hauses bewahren und weiterentwickeln. Und eng mit der Stadt und dem ansässigen Handel zusammenarbeiten.

Ganz allgemein gesprochen: Was macht ein erfolgreiches Einkaufszentrum aus? Ist es der Branchen-Mix? Der Standort? Oder etwas ganz anderes?

Ja, es sind die Mieter – die Konzepte, aber auch der Standort und das gesamte „Drum Herum“. Sämtliche Annehmlichkeiten die den Einkauf zum Erlebnis werden lassen.

Sicherheit, Sauberkeit, Serviceangebote wie etwa eine Kunden Information an die ich mich als Kunde wenden kann. Einheitliche Öffnungszeiten. Und eben ein Management dass sich um alles Kümmert.

Wie wollen Sie die Zukunft der City-Galerie Augsburg sichern?

Wir haben einen guten Mieter Mix – die Akzeptanz bei den Kunden ist sehr gut. Unser Ziel ist es stark im Umland zu sein. Und Stark in der Nahversorgnung. Da wir ein Jahr Umbauten im Lebensmittelbereich hatten können wir noch etwas optimieren. Den Mietermix immer wieder mit interessanten Konzepten ergänzen und weiterentwickeln. Und da ich aus München komme, vielleicht können wir gemeinsam mit der Stadt die den Kundenanteil östlich von Augsburg stärken.

Der Online-Handel boomt seit Jahren: Was kann der Einzelhandel tun, um attraktiv und erfolgreich zu bleiben?

Zum einen voll auf die Stärken des stationären Handels setzen – also einen spannenden Mietermix, interessante Veranstaltungen (sobald das wieder möglich ist), hohe Aufenthaltsqualität, angenehme Atmosphäre und ein umfangreiches Serviceangebot. Kurz: ein attraktives Shopping-Erlebnis. Auf der anderen Seite: der Ausbau digitaler Angebote, mit denen wir ‚online‘ und ‚offline‘ verbinden und den Kunden so gemeinsam mit den Mietern ein Omnichannel-Angebot für die Produkte im Center bieten.

Es gibt auch eine „Digital Mall“ für die City-Galerie Augsburg. Wie kommt diese an?

Das Angebot ist für die City-Galerie ganz neu und wir testen jetzt erstmal die Funktionalität und die Abläufe im Center und gemeinsam mit unseren Mietern. Wir haben die ‚Digital Mall‘ bei der ECE entwickelt und bereits in etwa 40 Centern online gestellt, jetzt auch in Augsburg. Das Angebot soll sukzessive ausgebaut und um zusätzliche Produkte erweitert werden. Mit der ‚Digital Mall‘ können sich Kunden bereits von zuhause aus oder unterwegs über das Angebot im Center informieren und Produkte online reservieren und dann vor Ort im Geschäft abholen – später ist auch eine Lieferfunktion aus dem Center heraus angedacht.