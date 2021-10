Das erwartet die Teilnehmer von „Augsburg gründet!“ 2021

Dort bietet sich der Gründerszene des Wirtschaftsraum Augsburg eine Möglichkeit zur Vernetzung. „Augsburg gründet!“ zielt darauf ab den Bekanntheitsgrad von Innovationen zu erhöhen. Hierzu dient der Idea Slam, bei dem Gründer ihre fortschrittlichen Ideen präsentieren. Das kann sich auch finanziell für sie lohnen. Xentral ERP Software GmbH bietet die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Zu den Gästen zählen zahlreiche Unternehmer, Experten und Vertreter der Augsburger Hochschulen. Geplant ist ein vielseitiges Programm, welches den Austausch untereinander fördern soll.

Der Innovationswettbewerb bildet erneut den spannendsten Veranstaltungspunkt ab. In den vergangenen Jahren konnte er von Augsburger Gründungsleitbildern gewonnen werden. Plasmion, Planstack, FarmAct und Mivao sind die bisher erfolgreichen Start-Ups von „Augsburg gründet!“. Dieses Jahr schafften es sechs Unternehmen in die Finalrunde des Idea Slams. Welche Teams um das Siegertreppchen konkurrieren, wird erst auf dem Gründerevent bekannt gemacht.

Die Veranstaltung beinhaltet Fachvorträge, Start-up Pitches und Erfahrungsberichte. Experten geben Einblicke in ihr Wissen und vermitteln Tipps an das Publikum. Zudem erzählen Unternehmer von ihren Erlebnissen während des Gründungsprozesses. Dieser Programmpunkt nennt sich „Gründungsstories live“. Unter anderem wird dabei die IHK Schwaben eine Gesprächsrunde moderieren. Thema ist die Unternehmensgründung neben einem Vollzeitjob. Neue Start-ups stellen sich vor und präsentieren zugleich ihre innovativen Ansätze.

Das Gründungsevent wird dieses Jahr in digitaler Form abgehalten. Teil der virtuellen Veranstaltung sind vier Bühnen und Räume der Partner. Durch einen Livestream aus einem professionellen Studio werden die wichtigsten Programmpunkte übertragen. Während den Vorträgen besteht durchgehend die Möglichkeit Fragen vom Bildschirm aus zu stellen. Neben der Hauptbühne erfolgt auf den drei Nebenbühnen die direkte Kontaktaufnahme zu den Rednern. Dort können Teilnehmer per Mikrofon, Kamera und Chat mit ihnen interagieren.