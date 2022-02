Augsburger Streamergy sichert sich internationalen Großauftrag

Die Streamergy GmbH, Software- und Lösungsanbieter für erneuerbare Energien, hat ihr erstes Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen. Mit einem ersten großen Auftrag im Ausland positioniert sich das Anfang 2021 gegründete Unternehmen im internationalen Photovoltaik-Markt. Die Energy Asset Solutions Pvt Lt. mit Sitz in Indien setzt auf die Zusammenarbeit mit dem Augsburger Startup. Gemeinsam sei eine langfristige Kooperation angestrebt.

„Die Asset Energy Solutions als ersten internationalen Großkunden gewinnen zu können, ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und planen eine langfristige, globale Kooperation. Indien ist dabei ein erster, sehr vielversprechender Markt“, sagt Martin Schneider, Geschäftsführer der Augsburger Streamergy. Mit 47,4 Gigawatt installierter Photovoltaikleistung im Jahr 2020 liege das südasiatische Land derzeit auf Platz 5 im weltweiten Vergleich. Bis 2030 solle sich dieser Wert mehr als vervierfachen und bis zu 200 Gigawatt erreichen.

In enger Zusammenarbeit mit dem indischen Unternehmen richte Streamergy aus Augsburg die Dateninstanz mit ihren Kernfunktionalitäten speziell auf die Anforderungen des asiatischen Marktes aus. Die Energy Asset Solutions müsse sich daher künftig nicht mehr mit der Integration und Verarbeitung der Daten befassen. Ashok Yadav, Geschäftsführer der Energy Asset Solutions Pvt Lt., sieht großes Potential in der neuartigen Datenplattform: „Die Geschäftsidee der Streamergy hat mich von Anfang an überzeugt. Mit meiner Erfahrung aus dem internationalen Marktumfeld wollen wir zusammen die Reichweite der Streamergy erhöhen.“

Damit könne sich das indische Unternehmen bei Betriebsführung, Monitoring und Engineering Service für Photovoltaik und Windkraftanlagen ausschließlich auf Lösungen für ihre Kunden und neue Geschäftsmodelle fokussieren. „Das ist entscheidend im sich schnell wandelnden Markt der erneuerbaren Energien“, erklärt Yadav und fügt hinzu: „Mit dem Einsatz der Streamergy.cloud in Indien legen wir außerdem die Basis für die Gründung einer Streamergy India und internationaler Vertriebsgesellschaften.“