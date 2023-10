Das 22. Augsburger Kunstlabor startet bald wieder

Kunstfestival

Eröffnet wird das Festival mit der audiovisuellen Performance von ALEA(s) aus Belgien. Foto: © MiriamStanke

„Kunst ist Antrieb für Wandel und Sprachrohr für Transformationsprozesse. Bereits zum 22. Mal macht dies das lab.30 deutlich und lädt dazu die Vielfalt der Medienkunstszene nach Augsburg ein.“, erklärt Kulturreferent Jürgen K. Enninger. Vom 26.10.2023 bis zum 29.10.2023 findet das 22. Augsburger Kunstlabor statt.

Das ist geboten

Unter dem Motto „transform“ richtet das Lab.30 das 22. Kunstlabor aus. 40 Künstler aus Deutschland, Europa und Kanada präsentieren ihre Werke und regen die Besuchenden zum Nachdenken, Experimentieren und Mitmachen an. 16 Exponate, die sich mit den Wechselwirkungen aus Umwelt, Biologie und Technologie befassen, werden im Kulturhaus Abraxas ausgestellt. Zusätzlich findet ein Performance- und Konzertprogramm im St. Thaddäus statt. Im ehemaligen Leerstand, dem „Max Neu[n]“ werden zudem Workshops für die Festivalbesucher angeboten und auch für die Kleinsten ist etwas mit dabei. Der Lehrstand wird seit Juni von Künstlern als Raum für Kreativität genutzt. Am Samstag findet im Max Neu[n] zum Abschluss des Kunstfestivals eine Aftershow statt. Das Festivalteam gibt für alle Interessierten Führungen durch die Ausstellung, zeigt die Highlights und gibt Einblicke in die Arbeit des lab.30. Am Samstag- und Sonntagnachmittag werden die Künstler, während der Artist-Talks Fragen beantworten und Einblicke in ihre Arbeiten geben.

Specimens. Foto: © Simon Stimberg

Preisverleihung

Die Exponate werden zudem von einer Fachjury bewertet und der Gewinner erhält den „Lab Award“ und ein Preisgeld von 1.000 Euro. Hier können auch die jüngsten Festivalbesucher mitentscheiden: Denn zum ersten Mal kürt eine Kinderjury die Exponate mit dem „Kids´ Choice Award“, der ein Preisgeld von 500 Euro umfasst. Unterstützt wird das Projekt von „Mehr Musik!“ und der Stabsstelle Kulturelle Bildung. Auch das Publikum kann neben der Fach- und Kinderjury für die Exponate abstimmen und bis einschließlich Samstagnachmittag entscheiden, wer Publikumsgewinner wird. Der Publikumspreis wird von Neuland Software gestiftet und umfasst ebenfalls 500 Euro.

Tickets sowie Informationen zu Ermäßigungen und Führungen durch das Festivalteam sind auf der Website des lab.30 erhältlich.