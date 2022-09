Dachser in Gersthofen stellt neue Auszubildende ein

Personalie

Die neuen Auszubildenden bei Dachser. Foto: Dachser

Sieben Auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen Bereich starteten im September beim Logistikdienstleister Dachser in Gersthofen in ihre berufliche Zukunft.

Fünf Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung und zwei Fachkräfte für Lagerlogistik haben am 1. September ihre Ausbildung im Logistikzentrum Gersthofen des weltweit tätigen Logistikdienstleisters Dachser begonnen.

Ziel ist es professionelle Fachkräfte auszubilden

Auch die soziale Kompetenz wird gefördert

„In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels ist es keine Selbstverständlichkeit, so viele junge Menschen für eine berufliche Zukunft in der Logistik und bei Dachser gewonnen zu haben“, sagt Christoph Kimmich, Niederlassungsleiter bei Dachser in Gersthofen. „Umso mehr freuen wir uns, auch in diesem Jahr Logistik-Nachwuchs bei uns begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, die angehenden Logistikerinnen und Logistiker zu professionellen Fachkräften auszubilden und sie nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei Dachser zu übernehmen.“

„Wir finden gemeinsam mit den Auszubildenden ihre individuellen Stärken und Potenziale heraus und fördern neben fachlichen Qualifikationen auch ihre soziale Kompetenz. Auch nach der Ausbildung stehen ihnen viele Wege offen, sich weiterzubilden und in der Zukunft beispielsweise eine Führungsposition einzunehmen“, so Heidrun Miller, Manager Human Resources. Bei Dachser in Gersthofen sind insgesamt 341 Mitarbeitende beschäftigt. Über alle Jahrgänge hinweg absolvieren 22 davon eine Ausbildung oder ein duales Studium.