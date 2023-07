CV Real Estate gewinnt namhafte neue Mieter für das Augsburger Aurum

Immobilie

So soll das Aurum in der Augsbuger Innenstadt nach seiner Fertigstellung aussehen. Foto: CV Real Estate AG

Das Immobilienunternehmen CV Real Estate hat für das Gewerbeimmobilien-Projekt Aurum in Augsburg zwei weitere Mieter gewonnen. Die Deutsche Bahn AG belegt in dem künftigen Gebäude am Augsburger Hauptbahnhof im ersten Obergeschoss eine größere Fläche für ein neues Schulungszentrum. Im Erdgeschoss hat sich zudem die Better Food Company GmbH aus München Räumlichkeiten gesichert. Das Unternehmen ergänzt den Mieter-Mix aus verschiedenen Gastronomiekonzepten mit seiner auf gesunde Lunchoptionen konzentrierten Linie „Greens & Grains“. Nach den beiden neuerlichen Vermietungen sind nur noch 40 Prozent der rund 16.100 Quadratmeter verfügbar.

Das sind die bisherigen Mieter im Aurum

Zuvor hatten sich schon die Augsburger Patrizia SE rund 5.000 Quadratmeter und das Digitalunternehmen MaibornWolff etwa 3.100 Quadratmeter gesichert. Weitere rund 1.000 Quadratmeter mieten ein Anbieter asiatischer Gastronomie sowie die Brotmanufaktur Julius Brantner. „Greens & Grains“ soll nun nochmals die Vielfalt des gastronomischen Angebots für die künftig bis zu rund 1500 Büronutzer des Aurum erhöhen. Ende Juni wurde für das Projekt bereits der Grundstein gelegt. Die Fertigstellung der Immobilie plant CV Real Estate bis zum vierten Quartal 2024.

Wird das Aurum pünktlich fertiggestellt?

Christian Vogrincic, Gründer und CEO der CV Real Estate, sagt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir bei der Vorvermietung für dieses wirklich einmalige Projekt in der Stadt Augsburg weiter gut vorankommen. Dass die Deutsche Bahn, die mit dem Hauptbahnhof unser direkter Nachbar ist, im Aurum Flächen für ein neues Schulungszentrum mietet, spricht schon jetzt für eine sehr gute Nachbarschaft.“ Mit Blick auf den Baufortschritt erklärt Vogrincic: „Wir liegen absolut im Zeitplan. Derzeit kommen wir mit den Rohbauarbeiten langsam aus der Erde. In den Bauteilen A und B wird gerade die Decke über dem ersten Untergeschoss betoniert.“

Die Vision hinter dem Augsburger Aurum

Das sechsgeschossige Aurum wurde von Henning Larsen Architects entworfen und soll mit seiner Architektur in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs zu einer Visitenkarte Augsburgs werdeb. CV Real Estate lege bei seinen Projekten großen Wert auf bestmögliche Nachhaltigkeit. Daher strebe das Unternehmen für das Aurum eine LEED-Zertifizierung Gold Core & Shell an. Zum Projekt gehört auch eine Tiefgarage mit rund 80 Auto-Stellplätzen.