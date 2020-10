Corona: Oberbürgermeisterin Weber appelliert an Bürger

Das Corona-Infektionsgeschehen in Augsburg breitet sich weiter aus. Wie das Gesundheitsamt am 22. Oktober mitgeteilt hat, liegt der Wert für die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen inzwischen bei über 150. „Die Lage ist ernst und wir können sie nicht ignorieren“, sagt Oberbürgermeisterin (OB) Eva Weber in einer Videobotschaft, mit der sie sich angesichts der aktuellen Corona-Lage an die Bevölkerung in Augsburg wendet. Das Video ist auf der Homepage der Stadt Augsburg zu sehen.

Infektionsketten müssen unterbrochen werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



In den zurückliegenden Tagen, betont OB Weber, habe sich die Lage in Augsburg täglich verschärft. Der Altersdurchschnitt der Betroffenen steige und immer mehr Menschen müssten wieder im Krankenhaus behandelt werden. Das Gesundheitsamt arbeite weiter mit Hochdruck daran, Infizierte zu erfassen und Kontaktpersonen zu benachrichtigen, um so Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Sich mit Corona anzustecken sei überall und jederzeit möglich. Niemand müsse sich also schämen, sich mit dem Virus infiziert zu haben. „Schämen muss sich aber, wer eine Infektion verheimlicht oder Kontaktpersonen verschweigt. All dies beschleunigt die Verbreitung des Virus“, erklärt OB Eva Weber.

Durchhalten – auch wenn Maßnahmen und Regeln nerven Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Das Augsburger Stadtoberhaupt äußert Verständnis dafür, dass die Bürger zunehmend genervt von Einschränkungen und restriktiven Maßnahmen sind. „Da geht es Ihnen nicht anders als mir. Wir sind Corona-müde.“ Umso mehr appelliert OB Eva Weber an den Durchhaltewillen der Bevölkerung, gerade jetzt überall wo sich Menschen im öffentlichen oder privaten Raum begegnen, die Schutzmaßnahmen und Regeln strikt einzuhalten: „Abstand halten. Maske Tragen. Soziale Kontakte außerhalb der eigenen Familie reduzieren und so oft wie möglich zu Hause bleiben.“

Prognose derzeit nicht möglich

Eine Prognose zur weiteren Entwicklung der Infektionslage sei derzeit nicht möglich. „Wie es weitergeht, entscheiden auch wir gemeinsam durch unser Handeln und unsere Achtsamkeit füreinander. Bitte halten Sie durch. Nur gemeinsam können wir diese Situation meistern“, appelliert OB Eva Weber an alle Augsburger.