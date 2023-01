Christoph von Külmer: Ich wünsche mir 2023 mehr Resilienz für uns alle

Wirtschaftsjahr 2023

Christoph von Külmer, Geschäftsführer der Agentur SportBrain. Foto: SportBrain Entertainment GmbH

Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

In meinem Spezialgebiet 'Digitales Marketing' geht gerade nichts an der „Always On“ Strategie vorbei und das übertrage ich auch auf meine Prognose. Nur wer einen langen, intelligent gestalteten und zielgruppenorientierten Atem hat, wird dauerhaft sichtbar und erfolgreich sein. Ich sehe bei uns in der Region sehr viele starke Unternehmen, die sich den großen Hürden Rohstoffmangel, Fachkräftemangel, Energiekosten oder New Work mit voller Energie stellen und diese sehr gut meistern. Leider sehe ich aber momentan auch viele Unternehmen, die die falschen Wege einschlagen, in alte Muster zurückfallen und so besonders ihr wertvollstes Gut nach und nach verlieren: die Mitarbeiter:innen. Deshalb wird 2023 ein sehr spannendes Wirtschaftsjahr für ganz Bayerisch Schwaben, mit vielen Gewinnern aber auch Verlierern werden.

Wie stellt sich Ihr Unternehmen für das Jahr 2023 auf?

Wir konnten 2022 dank unserer über 100 Kunden mit über 250 Projekten in Europa und den USA ein sehr gutes Geschäftsjahr verzeichnen. Unsere Agenturleistungen haben sich sehr stark weiterentwickelt und wir dürfen nun zum Beispiel Schöffel als Leadagentur im Social Media Marketing und Social Media Content weltweit betreuen. Unser #superteam ist durch viele erfahrene Expert:innen noch stärker geworden und der Gewinn des Deutschen Agenturpreises für die beste B2B-Kampagne war eine große Auszeichnung unsere gute Arbeit. Unser eigenes Produktionsstudio in Gersthofen auf 130 Quadratmetern hat zudem richtig Fahrt aufgenommen und wir konnten über 100 Produktionen realisieren. So konnten wir viele Unternehmen aus der Region unterstützen, ihre Kund:innen mit virtuellen sowie hybriden Events, digitalen Messeauftritten, Webinaren oder Live-Übertragungen in der ganzen Welt zu erreichen. Unsere Kompetenzen und die starke Budgetverlagerung in das digitale Marketing lassen uns auch daher sehr positiv in Richtung 2023 blicken, wo wir weiter gesund wachsen und uns mit all unserer Expertise weiter durch die Produktion großer Imagefilme, Reportagen oder TV Produktionen auszeichnen wollen.

Wie blicken Sie ganz persönlich auf das neue Jahr?

Ehrlich gesagt wünsche ich mir persönlich mehr Ruhe für meinen Kopf, mehr Innehalten und mehr Resilienz für uns alle. Die Welt dreht sich für meinen Geschmack gerade viel zu schnell und wir verlieren alle etwas den Fokus. Wir lassen uns zu stark von den täglichen Negativschlagzeilen, den viel zu vielen Trends und den Stimmungen beeinflussen. Ich bin Vater einer bezaubernden kleinen Tochter und sie bringt mich immer schnell wieder auf den Boden der Tatsachen des Lebens zurück. Dazu freue ich mich jeden Tag über so viele tolle Freund:innen, Partner:innen und Kund:innen, die mir immer den Rücken stärken und mich antreiben. Dazu unser unglaubliches #superteam bei SportBrain, dass jeden Tag das Maximum noch etwas weiter ausreizt und immer neugierig ist. Es wird ein gutes 2023!