Bus und Bahn streiken in Augsburg am 26. Oktober erneut

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Nahverkehr am Montag, 26. Oktober zu einem erneuten Warnstreik – auch in Augsburg – aufgerufen. Dies ist bereits der dritte Warnstreik in Folge. Der erste hat Ende September, am 28.09., und der zweite Warnstreik Anfang Oktober, am 09.10. stattgefunden. Auch dieses Mal sollen Mitarbeitende der Stadtwerke Augsburg (swa) ganztags, von 0 bis 24 Uhr, die Arbeit niederlegen.

Durch den Streik in Augsburg müsse laut den Stadtwerken auch dieses Mal mit massiven Einschränkungen bei Bus- und Straßenbahnlinien in Augsburg gerechnet werden. Entsprechend der Erfahrungen der vergangenen zwei Streiktage wird der Öffentliche Personalverkehr (ÖPNV) voraussichtlich weitgehend zum Erliegen kommen. Die swa bitten die Fahrgäste, sich darauf einzustellen und ihre Wege frühzeitig mit anderen Verkehrsmöglichkeiten zu planen.

Nachdem die swa keine Angaben haben, wie viele Mitarbeitende den Streikaufrufen folgen werden, kann im Vorfeld keine Aussage drüber getroffen werden, wie viele Fahrzeuge ausrücken können. Beim den beiden zurückliegenden Warnstreiks waren nur sehr wenige Busse und Trams im Einsatz. Ein Notfall-Fahrplan kann deshalb im Vorfeld nicht erstellt werden.

Diese Unternehmen sind zum Streik aufgerufen

Verdi ruft ihre Mitglieder bei den Stadtwerken Augsburg Verkehrs GmbH und der AVG Augsburger Verkehrs-GmbH zu dem Warnstreik auf. Ebenso aufgerufen zu einem Solidaritätsstreik sind die Mitglieder bei der asg Augsburger Verkehrs Servicegesellschaft mbH.