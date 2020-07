Brauhaus Riegele gewinnt Bundesehrenpreis zum 13. Mal

Nach den vielen Herausforderungen, die das Jahr 2020 bisher stellte, gibt es für das Brauhaus Riegele nun Grund zu feiern: Die Familienbrauerei bekam für die Qualität ihrer Biere zum 13. Mal den Bundesehrenpreis verliehen. Keine Brauerei in Deutschland erhielt bisher öfter diese höchste Auszeichnung der Brauwirtschaft. „In den letzten Monaten gab es für uns alle viele unerwartete Wendungen. Aber auf eines können sich die Biergenießer immer verlassen: Die Qualität unserer Riegele Biere!“, erklärte Brauereichef Sebastian Priller-Riegele, „Mein Dank gilt unserer Braumannschaft, konstant höchste Qualität kann man nur mit einem motivierten Team gewährleisten!“ Die feierliche Verleihung durch Bundesministerin Julia Klöckner und den Präsidenten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Hubertus Paetow, musste in diesem Jahr jedoch leider ausfallen.

Riegele ist Rekordhalter

Der Bundesehrenpreis wird jährlich an nur zwölf Brauereien verliehen, die bei der DLG-Qualitätsprüfung für Bier zuvor die besten Gesamtergebnisse erzielt haben. Mit ihren strengen Prüfkriterien, Laboranalysen sowie einer Experten-Jury, die sich aus sensorisch geschulten Prüfern zusammensetzt, gehört die DLG-Qualitätsprüfung für Bier zu den wissenschaftlich anspruchsvollsten und objektivsten Qualitätsprüfungen der Braubranche. 2017, 2018 und 2019 wurde Riegele sogar mit dem Goldenen Bundesehrenpreis ausgezeichnet und war damit dreimal in Folge „Brauerei des Jahres“. Eine Titelverteidigung, die es so zuvor nie gegeben hat.

Über das Brauhaus Riegele

Die Augsburger Familienbrauerei, heute geführt von Dr. Sebastian Priller und Sebastian B. Priller-Riegele, Weltmeister der Biersommeliers 2011, besteht schon seit 1386. Derzeit beschäftigt das Unternehmen knapp 130 Mitarbeiter. Zum Sortiment gehören neben 14 Traditionsbieren auch zehn Brauspezialitäten.