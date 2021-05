Bilanzsumme der SSKA steigt auf fast 7 Milliarden Euro

„Die Stadtsparkasse Augsburg ist in einem sehr besonderen Jahr 2020 ihrer Verantwortung gerecht geworden.“ Dieses Fazit zieht Rolf Settelmeier, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Augsburg, nach einem Geschäftsjahr, das von vielen unterschiedlichen Einflüssen geprägt war und führte weiter aus: „Natürlich haben wir die Auswirkungen der Pandemie - wie viele andere auch - im Geschäftsergebnis zu spüren bekommen. Angesichts eines belastenden Umfelds, und dazu zählen neben den Virus-Folgen auch die weiter anhaltende Niedrig- beziehungsweise Negativzinsphase und die Transformationskosten aufgrund der Digitalisierung, hat die Stadtsparkasse ein befriedigendes Ergebnis erzielt.“

Kreditnachfragen auf Rekordniveau Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mit der Arbeit des Kreditinstituts zeigte sich der Vorstandsvorsitzende Settelmeier ebenfalls zufrieden: „Wir konnten in allen Phasen der Pandemie unsere Finanzdienstleistungen uneingeschränkt anbieten, alle Räder haben ineinandergegriffen: Die Bargeldversorgung war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, der Zahlungsverkehr sowie die Abwicklung von Wertpapiergeschäften liefen reibungslos, die nachha-tige Versorgung mit Kreditmitteln war durchgehend möglich.“ Dennoch ging die Krise auch an den Kunden der Stadtsparkasse nicht reibungslos vorüber. Rolf Settelmeier erklärte hierzu: „Die von der Pandemie betroffenen gewerblichen und privaten Kunden haben wir, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, mit Zins- und Tilgungsaussetzungsmöglichkeiten oder so genannten ‚Corona-Darlehen' unterstützt." Weiter führte Rolf Settelmeier aus: „Eine Bilanzsumme von fast sieben Milliarden Euro, eine Kreditnachfrage auf Rekordniveau, ein um 10 Prozent gestiegenes Kundendepotvolumen und stetiges Wachstum bei den Wohnungsbaukrediten und im Immobiliengeschäft, tragen dazu bei, dass die Stadtsparkasse zuversichtlich nach vorne blickt."

Bilanzsumme steigt um mehr als eine halbe Milliarde Euro Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Trotz eines Jahres wirtschaftlicher Extremereignisse stieg die Bilanzsumme der Stadtsparkasse Augsburg auf 6,864 Milliarden Euro. Das sind gut 587 Millionen Euro beziehungsweise 9,4 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr, meldet das Kreditinstitut. Der Zinsüberschuss gehe dabei weiter zurück. Die sei angesichts des anhaltenden Niedrigstzinsniveaus allerdings zu erwarten gewesen. Eine deutliche Änderung der EZB-Geldpolitik stehe nach wie vor nicht in Aussicht, meldet eine Mitteilung der SSKA. Das Provisionsergebnis konnte unterdessen gesteigert werden. Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich ganz leicht, vor allem aufgrund gestiegener Sachkosten, blieb dabei aber unter dem prognostizierten Aufwand, resümiert die Sparkasse. Die Stadtsparkasse Augsburg werde deshalb weiterhin vorsichtig wirtschaften und versuchen Ertragschancen zu nutzen sowie Kosten zu senken.

Das erwartet die Stadtsparkasse vom laufenden Jahr Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mit Blick auf die Zukunft und das 200-jährige Jubiläum in 2022 äußert sich Rolf Settelmeier vorsichtig optimistisch: „Die Stadtsparkasse Augsburg ist selbst in einer weltweiten Krise dynamisch gewachsen. Das ist für uns Anspruch und Ansporn zugleich, seit fast 200 Jahren. Im Interesse künftiger Kundengenerationen werden wir weiterhin gefordert sein, uns auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die weiteren Auswirkungen der Pandemie, das Negativzinsumfeld oder auf weitere regulatorische Anforderungen einzustellen.“ Hierzu ergänzte er: „Auch nach der Pandemie wollen wir Teil der Lösung bleiben. Wir begleiten den notwendigen Strukturwandel, indem wir unseren Beitrag leisten, die Transformation zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft in der Region zu finanzieren oder auch unserer Kundschaft dabei unterstützen, Chancen durch Investments in nachhaltige Kapitalanlagen zu nutzen. Inhouse werden wir unsere Bestrebungen zu mehr Nachhaltigkeit forcieren, noch digitaler werden und bleibende Werte für unsere Kundschaft in Augsburg, Friedberg und der Region schaffen."