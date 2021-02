Bezirkskliniken Schwaben stellen neue Führungsspitze vor

Der Wechsel ist vollzogen, die neue Führungsspitze installiert: Bezirkstagspräsident Martin Sailer, zugleich Verwaltungsratsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, hat das neue Vorstandstrio des Gesundheitsunternehmens begrüßt.

Seit 1. Februar 2021 sind Stefan Brunhuber (Vorstandsvorsitzender), Wolfram Firnhaber (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und Prof. Dr. Alkomiet Hasan (Vorstand Krankenversorgung) im Amt. Sailer freue sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Vorständen und wünsche ihnen viel Glück.

„Wir sind gut aufgestellt“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende. Firnhaber (56) kenne er bisher aus seiner zweijährigen Tätigkeit im Vorstand der Bezirkskliniken, Brunhuber (39) als vormaligen Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau, eines hundertprozentigen Tochterunternehmens der Bezirkskliniken. Dass Prof. Hasan (38), ärztlicher Leiter des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg sowie Inhaber des neu eingerichteten Lehrstuhls für Psychiatrie und Psychotherapie an der medizinischen Fakultät der Universität Augsburg, seinen medizinischen Sachverstand künftig in die Führungsriege einbringe, freue ihn, so Sailer. Wie berichtet, sind die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Thomas Düll (58) und Winfried Eberhardinger (65) zum 31. Januar 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden.

Die Bezirkskliniken Schwaben leisten ein umfassendes Versorgungsangebot in den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie Neurologie und Neurochirurgie mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Einzugsgebieten in Bayerisch-Schwaben. An insgesamt neun Klinikstandorten soll medizinische Qualität auf höchstem Niveau für die Menschen in der Region geboten werden. Die Kliniken befinden sich in Augsburg, Burgau, Donauwörth, Günzburg, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen und Obergünzburg. Jährlich versorgen die Bezirkskliniken mit 4.500 Beschäftigten über 76.000 Patienten, davon circa 25.000 voll- und teilstationär. Für chronisch kranke Menschen bieten die Kliniken in den Wohn- und Fördereinrichtungen individuelle Hilfe an. Seit 01.01.2019 wird das Angebot durch den Fachbereich Rehabilitation ergänzt.