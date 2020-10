bayme vbm verkündet neuen Vorstandsvorsitzenden

Auf einer gemeinsamen Regionalversammlung der schwäbischen Regionen der Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm wurde Martin Döring, Geschäftsführer, J. N. Eberle & Cie. GmbH Kaltwalzwerk und Sägenfabrik aus Augsburg, neu als Vorsitzender des Vorstands der bayme vbm Region Augsburg gewählt.

Auf der Regionalversammlung wurden zudem die Vorsitzenden der Regionen Allgäu und NordWest Schwaben in ihren Ämtern bestätigt. Die bayme vbm Region Allgäu wird weiterhin von Hirohito Imakoji, Geschäftsführer Liebherr-Elektronik GmbH, Lindau, geführt. An der Spitze der bayme vbm Region NordWest Schwaben steht unverändert Jürgen Weiß, Geschäftsführender Gesellschafter Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Illertissen.

Forderung einer fundamentalen Neuausrichtung

Erst kürzlich hat bayme vbm im Kongress am Park in Augsburg Forderungen gestellt, um die schwäbischen Unternehmen besser durch die Krise zu bekommen. Stephanie Ammicht, Geschäftsführerin der bayme vbm vbw Geschäftsstelle Schwaben betonte: „Bundesregierung und Bayerische Staatsregierung haben wichtige Impulse gesetzt, damit unsere Wirtschaft aus der Krise kommt. Jetzt brauchen wir eine fundamentale Neuausrichtung der Politik hin zu einer echten Standortpolitik.“

bayme vbm sind die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Sie vertreten die gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen der Mitgliedsbetriebe und gestalten die ökonomischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen aktiv mit. Mit ihren Services unterstützen bayme vbm ihre Mitgliedsunternehmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen.