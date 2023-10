Die Schmiedberg-Baustelle in Augsburg ist abgeschlossen

Verkehrsbehinderungen

Der Schmiedberg ist ab heute wieder frei. Foto: B4BSCHWABEN.de / Lena Jaumann

Gute Nachrichten aus der Innenstadt. Denn die Baustelle am Schmiedberg ist beendet. Bald fahren auch wieder die Straßenbahnen. Doch weitere Baumaßnahmen stehen bereits in den Startlöchern.

Die Erneuerung des Abwasserschachts und die Teilsanierung der Stadtbachbrücke am Schmiedberg sind abgeschlossen. Ab heute, dem 16. Oktober, wird die Vollsperrung wieder aufgehoben. Die Straßenbahnlinie 1 kann dann wieder ab 23. Oktober wieder wie gewohnt zwischen Göggingen und Lechhausen verkehren.

Neue Bauarbeiten in Göggingen

Ab morgen, den 17.Oktober finden in der Gögginger Straße stadtauswärts ab der Kreuzung Bergstraße Glasfaserarbeiten statt. Der Fahrstreifen stadtauswärts muss dafür komplett gesperrt werden, während der Fuß- und Radverkehr sicher durch das Baufeld geführt wird.

Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten: Zunächst starten die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen der Kreuzung Bergstraße und Kreuzung Peter-Dörfer-Straße. Es wird eine Umleitung über die Bergstraße, Gabelsbergerstraße, Von-Cobres-Straße, Klausenberg eingerichtet.

Die zweite Bauphase betrifft den Abschnitt zwischen der Kreuzung Gögginger Straße/Peter-Dörfer Straße bis zur Brücke B17. Eine Umleitung wird über die Peter-Dörfler-Straße, Oskar-von-Miller-Straße, Bayerstraße eingerichtet. Die Baumaßnahmen sind voraussichtlich Mitte November abgeschlossen.

Wann ist der Mittlere Graben wieder befahrbar?

Seit März läuft die grundhafte Erneuerung des Straßenzugs „Mittlerer Graben“ und schreitet planmäßig voran. Nach den großen Abbrucharbeiten und Schienenneuverlegungen fanden in den letzten Wochen die Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten statt. In den kommenden Tagen werden die restlichen Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten im Bereich des Knotenpunkt Leonhardsberg / Mittlerer Graben erfolgen. Des Weiteren werden Asphaltfugen, Bordsteinrundungen, Fahrbahnmarkierung, Beschilderung und die Lichtsignalanlagen im gesamten Baubereich hergestellt. Am 27. Oktober können die Sperrungen und Umleitungen rund um den Mittleren Graben wieder aufgehoben werden.