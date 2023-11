Umleitungen und Sperrungen: Hier kann es in Augsburg zu Verzögerungen kommen

Baustellen

Symbolbild. In Steppach starten neue Bauarbeiten an der Bogenbrücke. Foto: Mario De Mattia / pixelio

In und um das Stadtgebiet Augsburg kann es weiterhin zu Verzögerungen im Stadtverkehr kommen. So sehen aktuelle Baumaßnahmen in Augsburg aus.

Innerhalb Augsburgs laufen bereits einige Baumaßnahmen, die noch immer andauern. Jetzt kommen noch weitere dazu, die jedoch schon bald wieder abgeschlossen sein sollten.

Diese Bauarbeiten kommen neu dazu

Im Zusmarshauser Weg finden seit dem 06. November Oberflächenwiederherstellungen statt, die nach der Arbeit am Kanalnetz nun abgeschlossen werden. Für die städtische Kindertageseinrichtung werden in der Dr.-Dürrwanger-Straße für die Dauer der Arbeiten Kurzzeitparkplätze angelegt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende November.

In der Pferseer Straße werden auf der stadtauswärts führenden Straße zwischen der Rosenaustraße und der Frölichstraße ab dem 13.11.2023 Baumfällarbeiten getätigt, weshalb die Straße in der Nacht von 0:30 Uhr-04:30 Uhr vollständig gesperrt sein wird. Fußgänger werden auf den gegenüberliegenden Gehweg geleitet. Für den Radverkehr und den motorisierten Individualverkehr ist eine Umleitung über die Frölichstraße/ Sieglindenstraße/Schlettererstraße vorgesehen. Die Dauer der Arbeit beläuft sich voraussichtlich auf drei Nächte.

Diese Strecken bleiben weiterhin gesperrt

Aufgrund von Fernwärmearbeiten ist die Hirblingerstraße 8-14 seit dem 02. November für den MIV gesperrt. Umgeleitet wird über die Gutermannstraße/ Thomas-Breit-Straße/ Zollernstraße. Der Fuß- und Radverkehr kann die Baustelle passieren.

Seit dem 31. Juli laufen bereits die Arbeiten an den Fernwärmeleitungen an der Kreuzung Göggingerstraße/ Eichleitnerstraße/ Schertlinstraße. Aufgrund dessen bleibt die Vollsperrung zwischen der Memmingerstraße und Göggingerstraße bestehen. Auch auf der Ulrich-Hofmaier-Straße kommt es deshalb zu einer Vollsperrung. Die Bauarbeiten sollen jedoch Mitte November abgeschlossen sein.

Auch Umbaumaßnahmen am Josefinum in der Kapellenstraße zwischen der August-Wessels-Straße und Mendelssohnstraße führen zu einer Vollsperrung für den Fahrtverkehr. Fußgänger können die Baustelle jedoch auf der östlichen Gehwegseite weiterhin passieren. Der Haupteingang des Josefinums befindet sich für die Zeit der Bauarbeiten auf der Westseite des Gebäudes. Der Fußverkehr wird über den Josef-Kerker-Weg, beziehungsweise von Norden aus über die Hirblingerstraße zum Eingang geleitet. Andauern sollen die Umbauarbeiten noch bis Ende April 2025.

Fortschritt in der Karolinenstraße

Zu erkennen ist ein Fortschritt in der Umgestaltung der Karolinenstraße. Gegen Ende der Sommerferien wurde die Vollsperrung aufgehoben. Fortlaufende Arbeiten fokussieren sich lediglich auf den Gehweg. Je nach Bauabschnitt werden Fußgänger auf die gegenüberliegende Straßenseite umgeleitet. Auch die Einbahnstraßenregelung in der Barfüßerstraße wurde wieder hergestellt, wodurch der Lieferverkehr wieder die gewohnten Ladezonen am Perlachberg und in der Barfüßerstraße erreichen kann. Ab Ende November pausiert die Bauarbeit bis voraussichtlich Frühjahr 2024, sobald die Witterungsverhältnisse es erlauben. Die endgültige Fertigstellung der Umgestaltung ist für Herbst 2024 geplant.