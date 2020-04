B2B-Börse: Unternehmen helfen sich gegenseitig während Corona

Die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH veröffentlicht gemeinsam mit dem vmm wirtschaftsverlag als Medienpartner eine Austausch-Plattform für Unternehmen in der Region Augsburg. Das Ziel der B2B-Börse ist es, den Kontakt zwischen Unternehmen zur gegenseitigen Unterstützung herzustellen. Die Börse dient als Sammelstelle für Angebote und Gesuche – von Unternehmen für Unternehmen.

Kooperationen in Krisenzeiten existenziell



Insbesondere in Zeiten von COVID-19 sind Kooperationen wichtig. Für manche Unternehmen sind sie sogar existenziell. Um Kooperationen in der Region Augsburg auch in diesen Zeiten zu fördern und Unternehmen je nach Bedürfnissen gezielt zusammenzubringen, veröffentlicht die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH nun die B2B-Börse: Hier können Unternehmen anderen Unternehmen in der Region aktiv ihre Hilfe anbieten oder andersherum gezielt nach Unterstützung suchen. Angebote, etwa die Unterstützung in Form von Wissen, Knowhow, Materialien und weiterem werden auf der Plattform mit direktem Kontakt zum anbietenden Unternehmen gesammelt.

Angebote und Gesuche selbstständig veröffentlichen

Ebenso ist eine Veröffentlichung eines gezielten Gesuches mit der Bitte um Kontaktaufnahme möglich. Damit wird das Angebot an bereits bestehenden Onlineportalen, etwa zur Unterstützung des lokalen und regionalen Einzelhandels sowie der Gastronomie durch Onlinehandel, um die Dimension Unternehmen erweitert. Angebote und Gesuche können selbstständig veröffentlicht werden.

Aufmerksamkeit auch über soziale Medien



Um Angebote oder Gesuche aufzugeben, ist keine Anmeldung nötig. Unter b2b-boerse.region-A3.com können Unternehmen selbstständig Anzeigen online stellen. Bei Interesse erfolgt die Kontaktaufnahme direkt über die zukünftigen Partner über die zur Verfügung gestellten Kontaktangaben zum Ansprechpartner. Die Nutzung der Börse ist kostenlos. Es werden nur nicht-kommerzielle Angebote aufgenommen. Auch über die sozialen Medien können Unternehmen auf ihre Unterstützungsangebote oder -gesuche aufmerksam machen: Bei Verwendung des Hashtags #b2bboersea3 in Posts auf Facebook und Twitter werden veröffentlichte Beiträge direkt über RSS-Feed auf der B2B-Börse präsentiert.