Auszubildende erhalten eine Lossprechungsfeier bei Deutz-Fahr

Ausbildungsabschluss

AZUBIS Lossprechung Quelle: Deutz-Fahr

In seiner Rede gratulierte Matthias Augenstein den acht neu ausgebildeten Fachkräften zu ihren Leistungen und würdigt die Arbeit aller Beteiligten. Er unterstich, dass die Ausgebildeten nicht nur während der Pandemie, in der sie ihre Lehre begannen, sondern auch in Zukunft zur Entwicklung des Unternehmens beitragen. Im Weiteren sprach er über das Unternehmensklima und welchen Teil die Auszubildenden bei Deutz-Fahr einnahmen.

Weitere Sprecher melden sich zu Wort

Auch Herr Feistle, Betriebsratsvorsitzender von Deutz-Fahr, schloss sich den Aussagen von Augenstein an. Geleitet wurde die Veranstaltung durch den Personalleiter Herrn Scherer, der außerdem den Ausbildern für ihre Arbeit und ihre Zeit dankte.

Zeugnisse für die Absolventen

Im Laufe der Feier wurden neben den Ansprachen den acht Absolventen ihre Zeugnisse ausgehändigt. Erneut gratulierte die Geschäftsleitung, der Betriebsrat und die Ausbilder ihren Absolventen und entließen sie ins Arbeitsleben