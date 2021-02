Ausbildungsmesse fitforJob findet 2021 statt

Die „fitforJob“ ist Bayerisch-Schwabens größte Messe rund um die duale Berufsausbildung. Am Samstag, 20. März 2021, findet sie aufgrund von Corona erstmals digital statt. Schüler sowie Eltern und Lehrer sollen sich dann im virtuellen Messezentrum über Berufe und Firmenprofile, über aktuelle Stellenangebote und Aus- und Weiterbildungsprogramme informieren können.

Bis zu 10.000 Interessierte waren in den vergangenen Jahren zur „fitforJob“ ins Augsburger Messezentrum gekommen. Wegen der Corona-Krise gibt es die Berufsinfomesse, die von der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) und der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) gemeinsam organisiert wird, diesmal in einem digitalen Format. Über die Webseite können sich Interessenten bereits für die Teilnahme anmelden.

Nach der Registrierung erhalten die Interessierten den Link, mit dem sie am 20. März ins virtuelle Messezentrum gelangen. Dort ist alles wie bei einer realen Messe: Es gibt ein Foyer mit jeder Menge Informationen zur Orientierung, ein Vortragsforum sowie große Hallen, in denen sich die Aussteller präsentieren. Per integriertem Chat können die Besucher am Messetag von 9 bis 15 Uhr live mit den Unternehmensvertretern am Stand kommunizieren, Fragen zur Ausbildung stellen und erste Kontakte knüpfen. Zudem gibt es umfassende Informationen zu den Unternehmen und ihren Stellenangeboten. Und das digital von zuhause aus per PC, Tablet oder Smartphone.

Im Vortragsforum können die Besucher während der Messe zahlreiche Expertenvorträge rund um das Thema Ausbildung und Karriere verfolgen. Das komplette Vortragsprogramm sowie die Informationen der Unternehmen seien nach Ende der „fitforJOB#digital“ für eine weitere Woche im Netz verfügbar.