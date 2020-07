Augusta-Bank RVB-Stiftung spendet 5.000 Euro

Rund 5.000 Euro spendete die Augusta-Bank RVB-Stiftung im Monat Juli an Institutionen in Augsburg und Umgebung: So gingen je 1.500 Euro an das Kinderheim Friedberg e.V., an die Tafel Augsburg e.V. sowie an den Förderverein Wärmestube SKM - Augsburg e.V. Etwas über 400 Euro erhielt die Sozialstation Augsburg-Lechhausen e.V. Aufgrund von Corona und den einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln war dieses Jahr keine gemeinsame Spendenübergabe an alle vier Empfänger möglich.

Was mit dem Geld geplant ist

Das Kinderheim Friedberg plane, das gespendete Geld in Freizeitaktivitäten für die Kinder zu investieren: So sollen eine Radtour nach Berlin und ein Ausflug in den Freizeitpark in Rust organisiert werden.

Bei der Augsburger Tafel sei die Spende gerade zur rechten Zeit gekommen: Aufgrund der Auflagen durch Corona sei es nicht mehr möglich gewesen, Lebensmittel für die etwa 4.000 Bedürftigen bei den Supermärkten einzusammeln. Zusätzlich ist die Menge der einzusammelnden Lebensmittel aufgrund der Hamsterkäufe drastisch zurückgegangen.

Der Förderverein Wärmestube SKM - Augsburg e.V. wolle den Betrag nutzen, um Weihnachtsgaben an Bedürftige auszugeben, da in diesem Jahr wegen der Pandemie keine Weihnachtsfeier oder ähnliches stattfinden kann.

Bereits über 80 Institutionen durch Spenden gefördert

Die Augusta-Bank RVB-Stiftung wurde im Jahr 2005 unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe" gegründet. Seitdem fördert sie regelmäßig sozial tätige, gemeinnützige Einrichtungen in der Wirtschaftsregion Augsburg. Mittlerweile wurden so in den vergangenen Jahren schon über 80 Institutionen durch Spenden der Stiftung gefördert. Aus einer zweckgebundenen Unterstiftung, der „Juliane und Otto Stögmann-Stiftung“, werden außerdem jährlich Projekte der Sozialstation Augsburg-Lechhausen e.V. gefördert – in diesem Jahr mit einem Betrag von etwas über 400 Euro.