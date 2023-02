Augusta Personaldienstleistungen GmbH führen Generationenwechsel durch

Personalie

Sebastian (links) und Wolfgang Braunmüller (rechts) leiten die Augusta Personaldienstleistungen GmbH. Foto: Augusta Personaldienstleistungen GmbH

Die Augusta Personaldienstleistungen GmbH hat eine erfolgreiche Nachfolgeregelung eingeleitet. Gründer Wolfgang Braunmüller hat das Unternehmen an seinen Sohn Sebastian Braunmüller übergeben. So schätzen die beiden die Übergabe ein.

Sebastian Braunmüller ist bereits seit 2016 im Unternehmen tätig. Zuletzt war er als Prokurist für die strategische Ausrichtung, Prozesse und Digitalisierung verantwortlich. Sein Vater gründete das Unternehmen im Jahr 1994 und hat es in den vergangenen fast 30 Jahren zu einem wichtigen Akteur in der Branche aufgebaut. „Ich bin stolz darauf, dass ich mein Unternehmen in gute Hände übergeben kann und bin überzeugt, dass Sebastian mit seiner Fähigkeit und seiner Vision die Augusta Personaldienstleistungen GmbH auch in Zukunft erfolgreich führen wird“, erklärt Wolfgang Braunmüller.

Wolfgang Braunmüller bleibt dem Unternehmen erhalten

Während Sebastian Braunmüller die Geschäftsführung mit übernimmt, wird Wolfgang Braunmüller weiterhin als Geschäftsführer tätig sein und sich verstärkt auf seine Stärken im Bereich Personalberatung konzentrieren. „Wir freuen uns auf die Zukunft und sehen großes Potenzial für Wachstum und Expansion“, sagt Sebastian Braunmüller.

Augusta Personaldienstleistungen GmbH auf Wachstumskurs

Dass man auf dem richtigen Weg ist, zeige die Neueröffnung der Niederlassung Ulm, die seit Februar auch den Markt westlich von Augsburg bedient. Daneben gehören zu dem Unternehmen noch Niederlassungen in Ingolstadt und Kempten „Mit Dina Gerstenacker und Alexander Wölfl konnten wir ein sehr erfahrenes Team aus dem Raum Ulm für uns gewinnen, die super zu uns passen und denen wir sehr viel Erfolg zutrauen.“, erzählt Sebastian Braunmüller.