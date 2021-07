Augsburger Swan GmbH spendet an Hochwasser-Opfer

Die Augsburger Swan GmbH möchte sich aufgrund der Hochwasserkatastrophe der vergangenen Tage in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern engagieren. Das Projekthaus für SAP-Logistik möchte die Betroffenen vor Ort unterstützen. Deshalb hat das Unternehmen seine Mitarbeiter zu einer Spendenaktion aufgerufen Doch das war nicht alles.

„Was in den Hochwasserregionen passiert ist, ist mit Worten kaum zu begreifen. Familien in unserer Mitte haben binnen Minuten ihre gesamte Existenz verloren. Schlimmer trägt noch der Verlust geliebter Menschen, die tragische Opfer dieser Flut geworden sind,“ sagte Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH, und ergänzte: „Wir als Swan möchten schnell und unkompliziert helfen und haben einen internen Spendenaufruf gestartet. Unsere Mitarbeiter*innen haben bis gestern untereinander gesammelt. Die Swan verdreifacht den zusammengekommenen Betrag und gibt eine Spende in Höhe von 8.610 Euro an die ‚Aktion Deutschland Hilft‘ zugunsten des Spendenprojekts ‚Hochwasser Deutschland‘ weiter.“

Die Swan GmbH sieht sich als Akteur im digitalen Wandel der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Altenstadt an der Waldnaab, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg, Wächtersbach und Walldorf implementiert das Unternehmen manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support.