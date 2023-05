Augsburger Start-up Paulikocht ist insolvent

Ladenschließung

Gründerin Anja Licht schließt ihren Laden „Paulikocht“. Foto: PAULIKOCHT

In einem kleinen Laden in der Augsburger Altstadt hat Anja Licht im Mai 2019 „Paulikocht“ eröffnet. Am Mauerberg und in ihrem Online-Shop bietet sie neben ausgewählten Lebensmitteln und Küchenutensilien auch ihre eigenen Produkte an – alles rund um das Thema Mealprep & individuelle Ernährung.

Das sind die Gründe für das Aus von Paulikocht

Seit der Corona-Krise kämpft Anja Licht ums Überleben. Jetzt hat sie das Aus von Paulikocht auf Social-Media verkündet. „Ende Mai ist nach 7 Jahren endgültig Schluss. Ihr wisst ich sehe alles immer optimistisch, aber Fakt ist, dass uns nach den letzten 3,5 Jahren voller unvorhersehbarer Stolpersteine einfach das Geld (und auch die Kraft) ausgeht. Die aktuell für alle schwierige, wirtschaftliche Lage kann ich nicht mehr ‚aussitzen‘ oder abwarten“, schreibt sie auf Instagram.

Bereut Anja Licht ihre Entscheidung?

Dazu komme, dass der Laden in Augsburg durch mehrere Baustellen bis Ende des Jahres „sozusagen von der Außenwelt“ abgeschnitten sei. Sie betont auch, dass sie nichts bereue. Sie glaube nach wie vor an das „Einfach Mahl“ – gesunde Fertiggerichte aus dem Glas – und sie sei sich sicherl, dass Paulikocht es zu einer anderen Zeit hätte schaffen können, „ gesund zu wachsenl“. Aber die letzten Jahre seien einfach zu viel für ein kleines Startup ohne Investor gewesen.

So geht es für Paulikocht weiter

Daher hat Anja Licht jetzt Insolvenz für ihr Startup Paulikocht beantragt. Bis circa Ende Mai ist der Laden und auch der Onlineshop noch geöffnet So habe sie die Möglichkeit, noch so viel Ware wie möglich abzuverkaufen.