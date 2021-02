Augsburger Patrizia hat ein Logistikportfolio verkauft

Patrizia mit Hauptsitz im bayerisch-schwäbischen Augsburg hat ein Core-Logistikportfolio für die Summe von rund 500 Millionen Euro verkauft. Das Portfolio umfasst rund 285.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Objekten an verschiedenen deutschen Logistikstandorten wie Hamburg, München, Frankfurt am Main und Stuttgart. Der Vermietungsstand beträgt 96 Prozent. Das Portfolio ist an Mieter wie beispielsweise Dachser, DSV, trans-o-flex, Rhenus und Transa, die DB Schenker-Tochter, vermietet.

Corona-Pandemie „hat bestehende Trends beschleunigt"

Dr. Kilian Mahler, Head of Fund Managements Logistics and Cavernes bei Patrizia: „Wir haben für das Portfolio über mehrere Jahre Einzelobjekte und kleinere Portfolios angekauft. Durch die Marktdynamik in der Assetklasse Logistik und das erfolgreiche Asset Management in den letzten Jahren haben wir ein umfassendes Core-Logistikportfolio aufgebaut. Die Corona-Pandemie hat die bestehenden Trends beschleunigt und den seit längerem positiven Ausblick für den Logistiksektor verstärkt. Dazu beigetragen hat das Wachstum des E-Commerce und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach schnelleren Lieferungen. Wir haben den richtigen Zeitpunkt gewählt, um die Fondsstrategie zu finalisieren und Renditen zu realisieren, die weit über unserer ursprünglichen Prognose liegen."

Logistikportfolio im Wert von fünf Milliarden Euro

Diese jüngste Transaktion stärkt die Erfolgsbilanz von Patrizia in der deutschen Logistikbranche. Insgesamt macht die Assetklasse Logistik rund elf Prozent des von Patrizia verwalteten Vermögens aus. Der Wert des europäischen Logistikportfolios von Patrizia liegt derzeit bei über fünf Milliarden Euro. Beraten wurde das Unternehmen von Hogan Lovells und CBRE.

Über Patrizia

Als global agierendes Unternehmen bietet Patrizia seit 36 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. Patrizia hat derzeit mehr als 46 Milliarden Euro Assets under Management und ist mit über 800 Mitarbeitern weltweit an 24 Standorten vertreten. Das Unternehmen engagiert sich zudem über die Patrizia Foundation, die in den letzten 20 Jahren weltweit über 220.000 bedürftigen Kindern geholfen hat.