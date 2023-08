Radio Fantasy und die Panther verlängern Partnerschaft

Kooperation

Foto von links: Andreas Dürr, Christian Frisch und Alex Woldrich

„Bereits seit 2016 verbindet die Augsburger Panther und Fantasy eine enge Partnerschaft, über deren Fortsetzung wir uns auch in dieser besonderen 30. DEL-Saison freuen dürfen. Danke an Andreas Dürr und sein Team, die uns als Werbepartner unterstützen und dem Augsburger Eishockey in ihrem Programm eine tolle Bühne bieten“, so Christian Frisch, Marketingmanager der Augsburger Panther.

Das bringt die Partnerschaft mit sich

Im Rahmen der Partnerschaft wirbt Radio Fantasy nun weiterhin großflächig hinter dem Tor vor der Fankurve. Dazu ist Radio Fantasy auch mit Werbespots im IP-TV im Pantherclub und Promotion im Curt-Frenzel-Stadion vertreten. Pantherfans können darüber hinaus auch in der neuen Saison regelmäßig Tickets im Programm von Radio Fantasy auf 93,4 MHz gewinnen.

Andreas Dürr, Geschäftsführer der Radio Fantasy GmbH: „Die Partnerschaft mit den Augsburger Panthern ist weiter eine Herzensangelegenheit für uns. Wir freuen uns sehr auf die neue DEL-Saison und die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit. Den Augsburger Panthern wünschen wir viele stimmungsvolle und erfolgreiche Spiele im CFS!“

Das bietet Radio Fantasy

Das UKW-Sendegebiet von Radio Fantasy liegt zwischen Donauwörth und Landsberg, Günzburg und Dachau. Neben relevanten Informationen aus der Region, neuer Musik und Unterhaltung wird auf 93.4 MHz über Events und Aktionen informiert. Laut aktueller Funkanalyse Bayern ist Radio Fantasy zudem das meistgehörte Lokalradio in der Region. Über DAB+ sind neben Radio Fantasy seit 2015 zusätzlich die Programme von Fantasy LOUNGE und seit 2018 von Fantasy CLASSIX zu empfangen. Seit letztem Jahr kann das Programm von Radio Fantasy auch im Allgäu über DAB+ gehört werden.