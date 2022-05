Augsburger Panther gewinnen Humbaur als neuen Sponsor

Die Augsburger Panther freuen sich über die Rückkehr eines Unternehmens aus der Wirtschaftsregion in ihrem Sponsorenpool: Die Humbaur GmbH wird in der Saison 2022-23 Top-Partner des Penny DEL-Clubs.

Das beinhaltet die Kooperation

In der kommenden Spielzeit wirbt der Gersthofer Experte für Anhänger und Fahrzeugaufbauten auf der Bande im Curt-Frenzel-Stadion. Zudem präsentiert sich Humbaur mit seinem Logo bei einem Heimspiel der Panther auf der Trikotbrust. Zudem hat sich das Unternehmen eine der begehrten Unternehmenslogen mit Zugang zum exklusiven Pantherclub gesichert. Darüber hinaus unterstützt Humbaur auch die aufwändige Nachwuchsarbeit des Augsburger Eislaufvereins seit der vergangenen Saison als Hauptförderer.

AEV glücklich über weiteres Sponsoring

Leonardo Conti, Prokurist der Panther: „Es freut uns sehr, dass sich die Firma Humbaur mit ihrem Geschäftsführer Oliver Czech wieder für ein großes Engagement bei den Augsburger Panthern begeistern konnte. Kurz vor der Abgabe unserer Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2022-23 ist ein weiterer Top-Partner an unserer Seite ein starkes Zeichen, für das wir sehr dankbar sind.

Internationaler Partner aus der Region

Humbaur zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger und Fahrzeugaufbauten. Das inhabergeführte Familienunternehmen vertreibt rund 420 verschiedene Anhänger-Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden. Mit 680 Beschäftigten werden rund 60.000 Anhänger pro Jahr am Standort Gersthofen produziert. Der Experte für Anhänger- und Transportlösungen von 750 kg bis 55 t Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen. Über 500 Händler in Deutschland und 26 europäischen Ländern fungieren dafür als Ansprechpartner direkt vor der Haustüre.