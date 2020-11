Augsburger Neuland Software verzeichnet besten Absolventen

Der Absolvent Sebastian Bach hat als landesbester Bayerns seine Ausbildung mit 99 Punkten abgeschlossen. Der 33-Jährige kam als Quereinsteiger zu der Augsburger Softwarefirma Neuland Software GmbH, um eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung zu absolvieren. Bach brachte Vorkenntnisse aus seiner Freizeit mit, sodass die Ausbildungsdauer auf zwei Jahre verkürzt wurde. „Sebastian arbeitete von Anfang an in unseren Projektteams mit. Unter Anderem konnte er bei der Entwicklung von Roboterprototypen, Museumsspielstationen und mehreren mobilen Apps mitwirken“, erzählt Ausbilder und leitender Systementwickler Dipl.-Informatiker (FH) Klaus Schwarzmüller.

„Bei Neuland konnte ich viele Aspekte der Softwareentwicklung kennenlernen und auch selbst inhaltliche Schwerpunkte in der Ausbildung setzen“, fasst Bach zusammen. In seiner Ausbildungszeit hat Sebastian die Berufsschule freiwillig besucht. „Im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung war das sicherlich die richtige Entscheidung“, stellt er im Nachhinein fest.

„Es freut uns wirklich sehr, dass Sebastian den landesbesten Berufsabschluss erzielt hat und wir uns damit zu den „Besten Bayerns“ zählen dürfen. Das ist eine besondere Anerkennung für uns. Wir sind sehr stolz auf seine Leistung“, fügt Klaus Schwarzmüller hinzu. „Dieser hervorragende Abschluss kommt nicht von ungefähr. Dahinter steckt viel Fleiß und Beharrlichkeit. Wir freuen uns, dass Sebastian uns auch nach der Ausbildung als Mitarbeiter erhalten bleibt.“, ergänzt Geschäftsführer Georg Menhard.

Die alljährliche Auszeichnungsfeier der Industrie- und Handelskammern Schwaben (IHK) zu Ehren der besten Auszubildenden konnte aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dafür erhielt Sebastian Bach am 18.11.20 persönlich von IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter die Urkunde als Landesbester in Bayern im neuen Geschäftsgebäude in Lechhausen überreicht.

Über Neuland Software

Neuland Software entwickelt seit über 20 Jahren individuelle Softwarelösungen für Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Sie sind Ansprechpartner, wenn Unternehmen Arbeitsprozesse verbessern oder proprietäre Hardware kundenfreundlicher ansteuern möchten, aber auch wenn Spezialisten für komplexe Webseiten, Softwaretools und Datenbanklösungen benötigt werden.