Augsburger Messewochenende: Spende wurde an Hilfsorganisationen überreicht

Spendenübergabe

(v.l.n.r.) Fabian Lohr (pro air Medienagentur GmbH), ThiloKönicke (AFAG), Manuel Heckmann (Malteser) und Armin Voss (DLRG) freuen sich über eine Spende im Wert von 7.920,34 Euro.

Beim Augsburger Messewochenende, eine Zusammenlegung der Messen Augsburger Frühjahrsaustellung (afa), Immobilentage Augsburg (ITA) und Volt E-Mobilitätsmesse, wurden über 7.920 Euro gesammelt. Die Spende geht an die Augsburger Hilfsorganisationen (AHO).

An dem Wochenende vom 3. bis 5. Februar fand auch dieses Jahr die Dreiercombo aus den Immobilientagen, der Volt und der afa in Augsburg statt. Was die Besucher dabei erleben konnten.

Ein Rückblick auf das Augsburger Messewochenende

Die gut 350 Aussteller der insgesamt drei Messen trafen auf über 27.500 interessierte Besucher, die sich an den drei Tagen über die Themen Immobilien, Bauen, Finanzieren, E-Mobilität informierten. Aber auch die afa bot eine breite Angebotspalette mit den verschiedensten Themen aus Handel und Dienstleistungen, wie Neuheiten aus dem Lebensmittelbereich oder Trends aus der Modebranche. Dass die Messen stark zukunftsgerichtet sind, zeigten auch die neuesten Designs der E-Automobilbranche. Neben den Ausstellern gab es verschiedene Fachvorträge von Experten, die einen Einblick in die neusten Trends des Bauens und Wohnens sowie über die E-Mobility gaben.

Hintergründe der Spendenaktion

Dass das Augsburger Messewochenende jedoch nicht nur für Themen wie Bauen, Wohnen, EMobilität und Konsumgüter steht, sondern auch aktiv das Leben sozial benachteiligten Menschen verbessern will, zeigte die Spendenaktion. Der Geschäftsführer der pro air Medienagentur Augsburg Fabian Lohr und Thilo Könicke von der AFAG übergaben an die Vertreter der AHO, Manuel Heckmann von den Maltesern sowie an Armin Voss von der DLRG, den Scheck von 7.920,34 Euro. Diese Summe wurde durch das Eintrittsgeld generiert.

In der Augsburger Hilfsorganisation (AHO) haben die Messe-Veranstalter somit einen gemeinsamen Partner gefunden. Dieser setzt sich aus dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK), der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), dem Malteser Hilfsdienst (MHD) sowie dem Technischen Hilfswerk (THW) zusammen. Sie haben sich 2008 zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für und mit dem Ehrenamt in Augsburg stark zu machen und Anliegen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu vertreten.

Klimaneutralität und Charity

Neben der Spendenaktion war auch ein weiterer Sachverhalt relevant: Der Begriff Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit der Firma Ilzhöfer fand die Messe schließlich komplett klimaneutral statt. Dies geschieht zum einen durch die Analysen der Verbrauchsmengen und den daraus generierten Sparpotentialen, als auch durch direkte Kompensationen durch die Investition in diverse Klimaprojekte weltweit.

Auch die Besucher konnten direkt etwas beitragen: Wer online sein Ticket gekauft hat, hatte den Fahrausweis in der Zeit der Messen für Bus und Tram der AVV für die Tarifzonen 10 und 20 gleich mit dabei. „Klimaneutralität bleibt ein großes Thema für die Zukunft. Auch 2024 ist es unser Ziel, das Augsburger Messewochenende unter Rücksicht auf die Umwelt zu gestalten und unsere Emissionen komplett zu kompensieren.“, so die Veranstalter der drei Messen. Der Termin für die nächste Messe steht des Weiteren schon fest: 2. bis 4. Februar 2024.