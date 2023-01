Afa 2023: Das erwartet die Besucher nach der Neuausrichtung

Veranstaltung

Bereits letztes Jahr kündigte Afa an, nicht allein zurückzukehren, sondern gemeinsam mit den Immobilientagen Augsburg und der neuen E-Mobilitätsmesse Volt drei Veranstaltungen zeitgleich durchzuführen. Denn gerade die letzte Afa hat eindrücklich gezeigt, wie gut Veränderungen im Messekonzept der großen Traditionsveranstaltung getan haben.

Das sind die vier großen Themenbereiche der Afa 2023

„Mein Schwaben – Leben & Arbeiten in der Heimat“ und „Meine Freizeit – Outdoor, Sport & Reisen“ sind die zwei großen Themenbereiche in der Schwabenhalle. Dort sind Städte, Landkreise, Institutionen der Bayerische Landtag, die Polizei, die Feuerwehr, das Bayerische Rote Kreuz, der Zoll und andere regionale Beteiligungen vertreten. Hinzu kommen auch kulturelle Einrichtungen wie das Staatstheater, Sportvereine mit Mitmachangeboten, Dienstleister und Medien. Auf der Showfläche wird es ein Programm mit Musik, Showtanz, Sportakrobatik und Vorträgen geben. In der Halle 3 sind die Hauptthemen „Mein Heim – Bauen, Wohnen & Garten“ und „Mein Markt – Kulinarik, Haushalt & Mode“. Präsentiert werden dort aktuelle Angebote, vorzugsweise aus der Region. Ebenso wird es wieder auch ein Genießer-Forum geben.

So wird für Essen und Unterhaltung auf der Afa 2023 gesorgt.

In Halle drei präsentiert die Afa 2023 die Selgros Showküche. Zubereitet werden dort unter anderem Fisch, Tapas und Paella. Auch an Spirituosen soll es dort nicht mangeln. Ebenso wird auch Grillen & BBQ thematisch seinen Platz einehmen. Allerdings wird es nicht nur kulinarisch, sondern auch musikalisch in der Halle 3. Denn Music World präsentiert Tina Schüssler live am 4. Februar. Die Sängerin, dreifache Weltmeisterin im Kickboxen, Schauspielerin und TV-Moderatorin wird von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr am Music World Stand sein.

Wann findet die Afa 2023 statt?

Die Afa 2023 starte am Freitag, den 3. Februar 2023, und läuft bis zum Sonntag, den 5. Februar 2023. Die Öffnungszeiten sind dabei an allen Tagen von 10 bis 18 Uhr. Einlass wird jedoch nur bis 17 Uhr gewährt. Insgesamt befinden sich 350 Aussteller auf der Messe. Prozent der Austeller sind dabei zum aller ersten Mal auf der Afa vertreten.Tickets können im online-Ticket-Shop sowie an der Tageskasse erworben werden. Die Onlineticktes gelten zusätzlich auch als Fahrausweis zum aufgedruckten Datum für alle Verkehrsmittel im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund in den Tarifzonen 10 und 20. Ausgenommen sind hier der Nachtbusverkehr und Züge der 1. Klasse. Messeparkplätze gibt es bei P1 sowie P3, die kostenpflichtig für sieben Euro nutzbar sind. Werden öffentliche Verkehrsmittel benutzt, kann die Messelinie 9 genommen werden, die während der gesamten Laufzeit im Viertelstundentakt zwischen Messezentrum über den Königsplatz und Hauptbahnhof fährt. Alternativ ist auch die Anfahrt mit der Buslinie 41 vom Königsplatz bis zur Messe möglich.