Augsburger Kuka beliefert größte Bildungseinrichtung Europas

Kuka aus Augsburg beliefert das irische Louth & Meath Education and Training Board mit einer Reihe von Ausbildungsrobotern. Diese sollen in einem neuen Advanced Manufacturing Training Centre of Excellence (AMTCE) eingesetzt werden. Das Zentrum soll die größte Berufsbildungseinrichtung dieser Art in Europa sein.

Das Advanced Manufacturing Training Centre of Excellence möchte maßgeschneiderte Schulungskurse zur Qualifizierung geben. Auch die Umschulung von Bedienern und Technikern sei außerdem ein wichtiger Bestandteil des Programms „Industry 4.0 Strategy 2020-2025“ und des Wiederaufbauplans COVID-19 der irischen Regierung.

Insgesamt umfasst der Auftrag 31 Roboter und liegt im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Dazu zählen maßgeschneiderte 6-Achs-Industrieroboter mit Vision-Systemen, Roboterschweißzellen, Roboter-Fräs-/Bearbeitungszellen und kollaborative Roboterzellen für die Ausbildungseinrichtung.

Kuka ist der einzige Roboterhersteller mit lokaler Präsenz in Irland, mit Vertrieb, Kundendienst, Anwendungstechnik und Schulungen vor Ort. Mit diesem Auftrag möchte das Unternehmen aus Bayerisch-Schwaben sein Engagement vor Ort steigern und die Präsenz im irischen Markt weiter ausbauen.

Kuka ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro und rund 14.000 Mitarbeitern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Augsburg. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen agiert Kuka in einigen Sparten: Vom Roboter über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage und deren Vernetzung in Märkten wie Automotive, Electronics, General Industry, Consumer Goods, E-Commerce/Retail und Healthcare.