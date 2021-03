Augsburger IT-Unternehmen SMC übernimmt BSR Software GmbH

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das Augsburger IT-Unternehmen SMC möchte seine Position am Makt stärken. Mit der Übernahme der BSR Software wird das strategische ERP Geschäftsfeld der SMC weiter ausgebaut und mit einem weiteren Standort in Süddeutschland ergänzt. Laut Dennis Richter, Geschäftsführer der BSR Software GmbH ist die „SMC der geeignete Partner für eine erfolgreiche Zukunft. Es ist eine unglaubliche Chance unser Know-how einzubringen und zusammen mit der SMC nachhaltig und dauerhaft unsere hervorragenden Leistungsstandards weiter auszubauen.“ Franz Bruckmaier, Vorstand und Inhaber der SMC IT AG, ergänzte hierzu: „Durch den Zusammenschluss mit der BSR können wir unsere Präsenz im süddeutschen Raum deutlich verbessern und unsere Beratungskompetenz im deutschsprachigen Raum weiter steigern.“ Richter wird zukünftig im Vorstand der SMC IT AG für den Bereich ERP verantwortlich zeichnen.

Zusammenarbeit mit Mittelständlern Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die SMC IT AG ist ein Systemintegrations- und Softwarehaus. Sitz des mittelständischen Unternehmens ist in der bayerisch-schwäbischen Hauptstadt Augsburg. Zudem unterhält die SMC IT AG noch zwei weitere Standorte in Süddeutschland. Einer befindet sich in der bayerischen Landeshauptstadt München. Der zweite Standort befindet sich im baden-württembergischen Ettlingen in der Nähe von Karlsruhe. Das Unternehmen agiert im Bereich von IT-Systemlösungen und arbeitet mit kleinen und mittelständischen Unternehmen daran, hauseigene CRM-, ERP- und HR-Systeme zu optimieren und zu digitalisieren.