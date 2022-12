Augsburger Hessing-Klinik hat einen neuen Leiter

Das Gebäude der Hessing Stiftung. Foto: Hessing Stiftung

Thilo Bausback, Leiter der Orthopädischen Fachkliniken, hat sein Arbeitsverhältnis beendet. Nun steht sein Nachfolger fest: Mit Matthias Gruber erhalten die Hessing Kliniken zum 1. Februar 2023 eine neue Leitung.

Gruber ist erfahrener Klinikmanager“

„Wir freuen uns, dass wir mit Matthias Gruber einen äußerst erfahrenen Krankenhausmanager gewinnen konnten, der beste Voraussetzungen mitbringt, um die Hessing Kliniken erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagte der Direktor der Hessing Stiftung, Roland J. Kottke.

Gruber übernimmt sowohl die Leitung der Orthopädischen Fachkliniken als auch der Klinik für Orthopädische Rehabilitation sowie der Klinik für Geriatrische Rehabilitation und der drei Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Der 43-Jährige ist seit 2012 als Geschäftsführer der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) tätig, einem der führenden deutschen Krankenhäuser im Bereich Neurologie und Orthopädie mit mehr als 450 Betten und rund 1.000 Beschäftigten.

Der Werdegang von Matthias Gruber

Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger studierte Gruber zunächst in Münster Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Krankenhausmanagement, Organisation, Personal und Controlling, anschließend in Wetzlar Prozessmanagement im Krankenhauswesen. Beide Studiengänge schloss Gruber mit dem Mastertitel ab. Der gebürtige Westfale nahm in der Zeit auch am Nachwuchsführungskräfteprogramm der RHÖN-KLINIKUM AG teil, bevor er die Abteilungsleitung des Herzzentrums Leipzig an der dortigen Universitätsklinik übernahm.

Anschließend wechselte Gruber an die Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU), wo er in den vergangenen zehn Jahren die Themen pflegerische Exzellenz und Digitalisierung vorantrieb. Zudem erreichte die neurologische und orthopädische Universitätsklinik am RKU unter Grubers Leitung eine führende Stellung in Klinik, Forschung und Lehre. Im RKU hat Gruber zahlreiche Projekte umgesetzt und in die Infrastruktur der Klinik und damit die medizinische Qualität investiert. Projekte waren unter anderem der Neubau des Klinikhotels Recover, der Ausbau des Querschnittgelähmtenzentrums, der Aufbau einer Neurogeriatrie, die Eröffnung einer neuen Notaufnahme für Schlaganfallpatienten, die Realisierung eines vollausgestatteten Hybrid-OP sowie die Gründung einer Pflegeschule