Augsburger FOM startet duales Studium mit Energie Schwaben

Bildungsoffensive

Freuen sich mit Energie Schwaben über die Kooperation: Prof. Dr. Gerald Mann (ganz links) und Martina Schedler (komm. Geschäftsleitung FOM in Augsburg). Foto: FOM

Die neue Kooperation umfasst den Bachelor-Studiengang „Business Administration“ am FOM Hochschulzentrum Augsburg sowie die beiden Bachelor-Studiengänge „Informatik“ und „Wirtschaftsinformatik – Business Information Systems“ an der FOM in München. Durch die Zusammenarbeit mit der FOM will das Unternehmen sein Ausbildungsspektrum erweitern.

So schätzt Energie Schwaben die neue Kooperation ein

„Seit einiger Zeit hatten wir den Wunsch, unser Ausbildungsangebot für Abiturientinnen und Abiturienten in unserem Unternehmen zu erweitern. Daher freut es uns besonders, mit der FOM in Augsburg einen regionalen Kooperationspartner gewonnen zu haben und künftig drei Studiengänge im Dualen Studium anbieten zu können“, sagte Frank Surmacz, Bereichsleiter Personal & Recht bei Energie Schwaben zu der Vertragsunterzeichnung. Auch die FOM Hochschule freut sich darauf, durch die neue Partnerschaft an der Ausbildung künftiger Fach- und Führungskräfte mitzuwirken.

So sind die neuen Studiengänge organisiert

Das auf sieben Semester ausgelegte Duale Studium findet entweder im Tages-Modell mit Vorlesungen an zwei Tagen pro Woche oder im Abend- und Samstagsstudium statt. An den übrigen Tagen lernen die dual Studierenden die Prozesse in verschiedenen Bereichen des Unternehmens in der Hauptverwaltung in Augsburg kennen. Prof. Dr. Gerald Mann, Gesamtstudienleiter an den FOM Hochschulzentren München und Augsburg, bezeichnete die neue Kooperation als ein „gemeinsames Kraftwerk im übertragenen Sinn“.