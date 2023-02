Augsburger Eberle-Belegschaft spart Energie im Betrieb

Projekt

Das Team der Firma Eberle engagiert sich fürs Energiesparen. Als Dank wurden ihm Eberle-Jacken geschenkt. Foto: Eberle

Die Firma J.N. Eberle & Cie. GmbH produziert seit 1836 Metallbandsägen und Präzisionsbandstahl für verschiedene Anwendungen mitten in Augsburg. Für die Bearbeitung bei hohen Temperaturen benötigt das Unternehmen viel Energie. Dank der Kreativität der Belegschaft konnte Eberle 2022 weiteres Einsparungspotential von 400.000 Euro definieren. Die Hälfte davon konnte das Unternehmen nach eigener Aussage bereits umsetzen. Bereits in den Vorjahren nutzte Eberle zahlreiche Vorschläge aus der Belegschaft für Energieeinsparungen.

Eberle senkt Raumtemperaturen

Der Ukraine-Krieg hat die Energiesituation deutlich verschärft. Eberle reagiert darauf auch mit dem Absenken der Raumtemperatur auf 19 °Celsius. Dabei hat es das Augsburger Unternehmen aber nicht belassen, sondern versorgte die gesamte 311 Köpfe starke Belegschaft kostenlos mit wärmenden Eberle-Jacken

Das sagt der Eberle Geschäftsführer zu der Aktion

Geschäftsführer Gernot Egretzberger erklärte dazu: „Ich selbst arbeite erst seit 2022 im Unternehmen und bin begeistert, wie die Mitarbeiter als Eberle-Familie zusammenstehen. Mit den Jacken geben wir ein kleines Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück.“ 2023 plant Eberle am Standort in der Eberlestraße 28 weitere Maßnahmen zum Energiesparen und für mehr Nachhaltigkeit.