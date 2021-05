Augsburger Baramundi zählt zu besten Arbeitgebern der Region

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Augsburger Softwarehersteller Baramundi hat sich beim „Great Place to Work“-Ranking im Jahr 2021 noch einmal gesteigert: Das Unternehmen gehört in gleich drei Kategorien zu den Top Ten der hierzulande besten Arbeitergeber.

In diesen Kategorien steigert sich Baramundi

In der Größenklasse 101 bis 500 Mitarbeitende steigert sich Baramundi in der Kategorie „Deutschlands beste Arbeitgeber“ um gleich zehn Plätze und reiht sich hier mit Platz 10 unter die zehn am besten bewerteten Unternehmen ein. Mit Blick auf die Kategorie „Bayerns beste Arbeitgeber“ ist das Ergebnis sogar noch besser: Hier rangiert Baramundi auf Platz 5. Selbst in der hart umkämpften ITK-Kategorie konnte sich der Softwarespezialist mit Platz 9 bis in die Top-Ten-Riege vorarbeiten.

Vorstand der Firma Baramundi Software AG, Uwe Beikirch. Foto: Baramundi Software AG

Neben den Top-Ten-Platzierungen konnte sich die Baramundi AG, die schon seit einigen Jahren an diesem Wettbewerb teilnimmt, aber auch noch über ein anderes Ergebnis freuen. Denn gleich 100 Prozent der 32 neuen gestarteten Mitarbeitenden, die unter Pandemiebedingungen ins Team aufgenommen und eingearbeitet wurden, bestätigten in der anonymen Umfrage, sich bei Baramundi gut aufgenommen und in der Baramundi Welt sehr wohl zu fühlen. Für den Softwarespezialisten ist dies ein sehr gutes Ergebnis und vor allen Dingen der Beweis, dass Baramundis Philosophie „Arbeitszeit gleich Lebenszeit“ sich gerade in volatilen Zeiten stärker denn je bewährt.

Firmensitz im bayerisch-schwäbischen Augsburg

Der Firmensitz der Baramundi Software AG befindet sich in Augsburg. Die Produkte und Services des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens sind Made in Germany. Beim Vertrieb, der Beratung und Betreuung von Anwendern arbeitet Baramundi weltweit mit Partnerunternehmen zusammen. Das Unternehmen hat und 3.500 Kunden weltweit.