Augsburg und Schwabenbund setzen auf Synergieeffekte

Wirtschaftliche Impulse für „Energieträger der Zukunft“: Das Thema Wasserstoff als Energieträger und Basis für Strom, Wärme und im Bereich Mobilität tritt zunehmend in den Fokus der zukünftigen Energieversorgung. Wasserstoff als Energiequelle wird aller Voraussicht nach eine wichtige Rolle in der Industrie, im Gewerbe und im privaten Haushalt spielen.

Eine große Chance für die Region Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Eine Chance, in die sich die Region Bayerisch-Schwaben und damit auch der Landkreis Augsburg einbringen will. Um hierfür Wege zu finden, fand kürzlich im Landratsamt Augsburg in Kooperation mit dem Schwabenbund e.V. ein erster Workshop mit dem Titel „Wasserstoff als Energieträger der Zukunft – wirtschaftliche Impulse im Schwabenbund“ statt.

Die Teilnehmenden des Workshops Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neben Landrat Martin Sailer nahmen der stellvertretende Präsident der IHK Schwaben und Sprecher des Schwabenbund-Vorstands, Josef Brandner, der Geschäftsführer des Schwabenbunds, Werner Weigelt, der Geschäftsführer des Kumas-Kompetenzzentrum Umwelt e.V., Thomas Nieborowsky sowie Prof. Dr. Markus Hölzle, Vorstandsmitglied des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg teil.

Wasserstoff in bereits bestehende Strukturen integrieren Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir haben uns darauf verständigt, dass im Großraum Augsburg – Günzburg – Ulm verglichen mit anderen Regionen noch gute Entwicklungsmöglichkeiten für Wasserstofftechnologien bestehen“, bilanziert Landrat Martin Sailer die Konferenz. Im weiteren Fortgang wurden die Möglichkeiten einer engeren Kooperation beim Thema Wasserstoff sondiert und mithilfe welcher Branchen und Fördermöglichkeiten der Wasserstoff als Energieträger sinnvoll in bestehende Strukturen integriert werden könnte.