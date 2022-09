Augsburg möchte die Special Olympics Landesspiele 2025 ausrichten

Sport

Die Stadt Augsburg hat sich gemeinsam mit dem Landkreis Augsburg für die Ausrichtung der Special Olympics Landesspiele 2025 beworben. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Sowohl die Stadt als auch der Landkreis Augsburg bewerben sich gemeinsam um die Ausrichtung der regionalen Sommerspiele Special Olympics 2025. Was es damit auf sich hat und wann die Entscheidung fällt.

In Kooperation der beiden Gebietskörperschaften wurde ein Paket für die Special Olympics geschnürt, das von den Sportvereinen unterstützt wird. „Es ist uns ein echtes Anliegen, alles zu tun, um den Athleten sowie den Delegationen im Juli 2025 spannende Wettkämpfe und ein bewegendes sportliches Miteinander zu bereiten“, erklärt Sportreferent Jürgen K. Enninger.

Sportbewegung für Menschen mit Einschränkungen

Erst vor kurzem hat die Kanuslalom-WM 2022 in Augsburg nicht nur die Region beschäftigt, sondern auch überregionalen Einfluss ausgeübt. Die Special Olympics ist eine vom IOC offiziell anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistigen und mehrfachen Einschränkungen. Dabei sind die Landesspiele und Winterspiele nach eigenen Angaben die größten Sportveranstaltungen von Special Olympics Deutschland in Bayern e.V. (SOBY). Mit den Veranstaltungen werden Selbstvertrauen und die Fähigkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung gestärkt - unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion.

Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Stadt Augsburg

„Der Landkreis Augsburg ist bereits im kommenden Jahr Host Town bei den Special Olympics World Games 2022 und wird damit ein Teil des größten kommunalen Inklusionsprojekts in der Geschichte unserer Bundesrepublik. Umso mehr würde es mich freuen, wenn wir gemeinsam mit der Stadt Augsburg auch durch die Ausrichtung der Special Olympics Landesspiele die inklusiven Strukturen in unserer Region weiter nachhaltig fördern können“, meint Landrat Martin Sailer. Bis zum Ende dieses Jahres wird das Präsidium die Landesspiele 2025 vergeben und den Gastgeberort für 2025 im Rahmen der Special Olympics Winterspiele Bayern 2023 in Bad Tölz bekanntgeben.