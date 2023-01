Augsburg bekommt mehr Notfallsanitäter-Azubis

Fachkräfte

Symbolbild. Beim BRK werden künftig mehr Notfallsanitäter ausgebildet. Foto: BRK

Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK Augsburg Land ist zufrieden. Denn das BRK und die Sozialversicherungsverbände haben sich auf eine Aufstockung der Ausbildungsplätze für Notfallsanitäter geeinigt. In ganz Bayern werden demnach diese in den kommenden beiden Jahren anfangs 245 auf 750 erhöht. So schätzen Betroffene die Neuregelung ein.