Alessandro Cacciola bleibt bei Gersthofer Andreas Schmid Group

Der Aufsichtsrat der Andreas Schmid Group habe Ende November dieses Jahres einstimmig beschlossen, den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Alessandro Cacciola vorzeitig um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2025 zu verlängern. Die frühzeitige Vertragsverlängerung wird durch die bisher erfolgreiche Neustrukturierung des Unternehmens begründet. Seit Juni 2019 ist Cacciola in dieser Position. Erst kurz vorher hat er im Interview verraten, was er in dem Unternehmen ändern möchte.

Das sagt der Aufsichtsratsvorsitzende zu der Wiederbestellung

„Alessandro Cacciola konnte in den vergangenen zwei Jahren durch strategische Maßnahmen erste Meilensteine für eine solide zukünftige Ausrichtung des Traditionsunternehmens erzielen“, betont Alfred Kolb, Aufsichtsratsvorsitzender der Andreas Schmid Group anlässlich der Wiederbestellung. „Es ist ihm gelungen, das Produktportfolio weiter zu diversifizieren und die Weichen für die Digitalisierung und Internationalisierung in vielen Bereichen zu stellen. Damit ist die Basis geschaffen, um den eingeschlagenen Wachstums- und Digitalisierungskurs konsequent weiter voranzutreiben. Wir setzen mit der Vertragsverlängerung ein starkes Signal der Kontinuität und des Vertrauens in Alessandro Cacciola. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, so Kolb weiter.

Im Jahr 1928 gründete Herr Andreas Schmid die gleichnamige Spedition Andreas Schmid. Seit dem Moment der Gründung etabliert sich das Unternehmen mit der fast 100-jährigen Geschichte am Standort im bayerisch-schwäbischen Gersthofen zu einem klassischen mittelständischem Betrieb und zum Serviceführer in Logistik und IT.