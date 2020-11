Maha gibt Änderung in der Geschäftsführung bekannt

Seit Dezember 2017 stand Thomas Aubel dem Unternehmen Maha Maschinenbau Haldenwang bereits in der Funktion als Mitglied des Stiftungsbeirats zur Verfügung. Er sei in dieser Funktion wesentlich an der Einleitung von Veränderungen beteiligt gewesen. Im Oktober 2018 hat er als Geschäftsführer die Verantwortung für den Vertrieb Deutschland, Vertrieb International und Maha Service Center übernommen. Darüber hinaus hat er den Kontakt zu Verbänden und Behörden sichergestellt.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

In seiner Rolle als Geschäftsführer habe Thomas Aubel nach Aussage des Unternehmens wertvolle neue Impulse im Vertrieb gesetzt und sowohl dessen Struktur als auch Schlagkraft auf dem Markt vorangebracht. Thomas Aubel sei in seiner Führung ein Mann an der „Front“ gewesen. Dabei habe er den Menschen stets in den Mittelpunkt gestellt und sich dadurch ganz besonders in seinem Führungsstil und durch seinen Charakter ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das sagen die Mitglieder des Beirats zu dem Wechsel Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Nach zweijähriger Geschäftsführung bei Maha verlässt Thomas Aubel das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Wir respektieren die Entscheidung von Thomas Aubel und danken ihm ausdrücklich für sein Engagement und seine positive Wirkung in den letzten Jahren“, kommentieren die Mitglieder des Beirats der Maha Gruppe, Andreas Zängerle, Michael Hauke und Prof. Bernhard Schick.

Über Maha

Maha Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Als international ausgerichtetes Unternehmen betreibt Maha zwei Produktionsstandorte, einen in Deutschland und einen weiteren in den USA, sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in über 150 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.