Albert K. Still wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Die AVAG Holding SE fußt auf dem Erfolg von Albert K. Still. Heute zählt sie zu den größten Autohandelsgruppen in Europa, doch vor 30 Jahren existierte sie noch gar nicht. 1991 mündete die langjährige Arbeit des 78-jährigen in die Gründung der AVAG. Die Anfänge lassen sich auf die Mitwirkung in zwei elterlichen Autohäusern im Jahr 1967 zurückführen. Fünf Jahre später nahm er einen Mitgliedsplatz in der Geschäftsführung des übergeordneten Familienunternehmens ein. Nur ein Jahr später erbaute Still mit seinem Vater einen damals einzigartigen Ausstellungsraum.

Ein unnachahmliches Lebenswerk Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So wurde der Hauptsitz unter anderem stetig ausgebaut. Damals verkauften sie 800 Fahrzeuge mit einem Umsatz von 9,4 Millionen D-Mark im Jahr. Bis zur Entstehung von AVAG expandierte der Familienbetrieb großflächig und erschloss 20 weitere Standorte. Rückblickend hat der Unternehmenslenker aus zwei Autohäusern den zweitgrößten Autohändler Deutschlands entwickelt. Anfang des Jahres beendete er seine langjährige Tätigkeit nach 60 Jahren in verschiedensten Führungspositionen. Zwei seiner Söhne führen sein Werk mittlerweile im Vorstand fort.

Executive Cirle Award 2021 Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Den Executive Circle Award für sein herausragendes Lebenswerk im Automobilhandel erhält 2021 eine Persönlichkeit, die es im deutschen Automobilhandelswelt so ganz sicher kein zweites Mal gibt. Herzlichen Glückwunsch, Albert K. Still“, verkündete „kfz-betrieb“-Chefredakteur Wolfgang Michel während der Überreichung der Auszeichnung. Auf Schloss Steinburg fand heuer das siebte Forum des Fachmagazins statt. Dort treffen die größten Autohändler der Nation zusammen, um den markenübergreifenden Austausch voranzutreiben.

So reagiert Still Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Preisträger reagierte auf seine Auszeichnung mit warmen Worten: „Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mich auf meinem Weg immer unterstützt haben. Ohne die Hilfe meiner Familie wäre das alles nicht möglich gewesen. Deshalb widme ich diese Auszeichnung allen, die mir geholfen haben zu erreichen, was ich erreichen konnte. Und zu guter Letzt bedanke ich mich dafür, dass ich neben der Arbeit auch Glück und Güte vom Himmel erhalten habe.“