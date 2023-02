Machen Einkaufsgemeinschaften Energiepreise günstiger?

Karl-Heinz Viets, swa

Karl-Heinz Viets, Abteilungsleiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken Augsburg. Foto: swa

„Gibt es günstigere Einkaufspreise für Energie, wenn sich mehrere Unternehmen zu einer Einkaufsgemeinschaft zusammentun?“

Karl-Heinz Viets, unser Experte für Energiedienstleistungen von den swa, antwortet:

Die Vorstellung ist in der Tat verlockend. Entsprechende Angebote oder Initiativen tauchen auch immer wieder am Markt auf. Daher der erste Haken an der Sache vorweg: In der Regel erreichen solche Gemeinschaften keine Verbrauch in jener Größenordnung, der sie als Marktteilnehmer auf Augenhöhe zum Beispiel an einer Strombörse qualifiziert. Damit schwinden auch die Chancen, signifikant bessere Konditionen zu erzielen, als das in individuellen und direkten Verhandlungen mit einem Energieversorger möglich ist.

Der zweite Haken: Eine solche Gemeinschaft müsste sehr homogen aufgestellt sein, was ihren Energieverbrauch angeht. Ansonsten besteht das Risiko, dass einzelne Partner – etwa mit ausgeprägten Leistungsspitzen – den Preis für alle prägen, meistens also teurer machen. Derlei lässt sich durch Prozessoptimierung und Effizienzprogramme zwar modellieren, aber unterm Strich bleibt immer eine Ungleichheit der Partner und damit ein fraglicher gleichmäßiger Preisvorteil für alle.

Noch komplexer wird die Angelegenheit durch etwas, was im unternehmerischen Alltag ganz selbstverständlich ist: Veränderung. Jede Maßnahme für Energieeffizienz, jeder individuelle Schritt zur Eigenerzeugung, jede Ausweitung oder Einschränkung des Geschäftsbetriebs wirkt sich unmittelbar auf die Konditionen für alle aus. Die Anpassungen, die das innerhalb der Einkaufsgemeinschaft nach sich zieht bzw. der organisatorische Aufwand, um dafür gerüstet zu sein, steht bisher in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis. Das kann sich zwar ändern, aber seriös lässt sich dafür kein Datum nennen.

