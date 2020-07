A-DIGITAL one mietet Flächen im Weitblick 1.7

Die Digitalagentur A-Digital one GmbH verlässt den derzeitigen Standort im Technologiezentrum Augsburg, um sich im Weitblick 1.7 deutlich zu vergrößern. Mit dem Mietvertragsabschluss bekräftigt das Unternehmen seine Haltung zum Standort Innovationspark Augsburg. Laut dem Geschäftsführer der A-DIGITAL one GmbH, Serhat Argun, biete der Standort optimale Rahmenbedingungen für ein expandierendes digitales Unternehmen. Mit der neuen Fläche von rund 1.000 Quadratmetern im Weitblick 1.7 strebe die Digitalagentur nun einen weiteren Wachstumskurs an.

Optimale technische Gegebenheiten



Die Mietflächen sollen dem Anforderungsprofil eines auf digitales Arbeit ausgelegten Unternehmens entsprechen. Die technischen Standards wie Glasfaseranbindung am Arbeitsplatz und variabel einsetzbaren Arbeitsflächen sollen Komfort für einzelne Mitarbeiter bieten. Das Gebäude verfügt außerdem beispielsweise über eine Haussteuerung via App und Sicherheitsarchitektur. Weitblick 1.7 ist ein Gemeinschaftsprojekt der Audax GmbH und der Leitwerk AG, welches entlang der B17 im Innovationspark Augsburg gegenüber der WWK Arena entsteht.

Bevorstehende Vollvermietung des Weitblick 1.7

Nachdem das Gebäude bereits Ende 2019 eine Vermietungsquote von 75 Prozent erreicht hatte, rückt eine Vollvermietung in den kommenden Monaten in greifbare Nähe. Damit wären die gesamten rund 17.500 Quadratmeter Mietfläche deutlich ein Jahr vor dem geplanten Bezugstermin im September 2021 vergeben. Laut dem Geschäftsführer der für die Vermietung zuständigen Kragler Immobilien GmbH, Peter Kragler, bestätigen die Vermietungszahlen nicht nur den dringenden Bedarf nach derart hochwertigen Büroflächen, sondern auch die Attraktivität des Standortes Augsburg.

Die Bauarbeiten für den Weitblick 1.7 wurden im Jahr 2018 gestartet. Bereits wenige Monate später, Ende Mai 2020, wurde letzte Decke des 5. Obergeschosses betoniert. Im selben Zuge wurde dort auch eine Zeitkapsel eingelassen. Die Gesamtfertigstellung ist für den Sommer 2021 geplant. Zu diesem Zeitpunkt sollen unter anderem auch Procon IT und die Ambu Innovation GmbH als Mieter einziehen.

Über die A-DIGITAL one GmbH

A-DIGITAL one GmbH ist eine Digitalagentur mit Sitz im Innovationspark in Augsburg. Seit 1999 kreiert und entwickelt das internationale Team aus über 25 erfahrenen Experten digitale Lösungen für komplexe IT-Landschaften, Plattformen, Portale und Webseiten mit Content Management Systemen, hybride oder native Web- und Mobile-Applikationen, Shops mit E-Commerce- und Warenwirtschaft-Systemen, maßgeschneiderte IT-Anwendungen, webbasierte Software und individuelle Programmierungen jeglicher Art.